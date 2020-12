Britischer Verteidigungsminister: Türkische Drohnen echte Bedrohung für Feinde

"Die Wurzeln dieser Drohnen sind aus der türkischen Innovation geboren", sagte Ben Wallace in einem Webinar, das vom Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), einem britischen Think Tank für Sicherheit, organisiert wurde.

Teilen

London – Die türkische Drohne, die Bayraktar TB2, ist für die Zerstörung von Hunderten von gepanzerten Fahrzeugen und sogar Luftverteidigungssysteme in Syrien, Libyen und anderswo verantwortlich gewesen, betonte der britische Verteidigungsminister am Freitag, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

„Die Wurzeln dieser Drohnen sind aus der türkischen Innovation geboren“, sagte Ben Wallace in einem Webinar, das vom Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI), einem britischen Think Tank für Sicherheit, organisiert wurde.

„Da sie keinen Zugang zu exquisiten ausländischen Programmen hatten, haben sie [die Türkei] das getan, was wir früher so gut gemacht haben – sie haben innoviert.“

Die türkische Drohne habe die Fähigkeit, „echte Herausforderungen für den Feind“ darzustellen, so Wallace.

„Die TB2 und die dazugehörige Munition kombinieren technische Fähigkeiten mit einer Erschwinglichkeit, die bedeutet, dass ihre Befehlshaber einen gewissen Verlust tolerieren können, während sie den Feind vor echte Herausforderungen stellen“, erklärte der britische Politiker.

Die Türkei entwickelt eine zunehmende Vielfalt an tödlichen bewaffneten Drohnen, die von großen, hochfliegenden, bombenbeladenen bis hin zu sehr kleinen, niedrig fliegenden UAVs reichen, die tödliche Schwärme bilden können.

In den letzten Jahren hat die Türkei eine beeindruckende lokale Drohnenindustrie entwickelt. Bewaffnete, in der Türkei gebaute Bayraktar TB2 und Anka-S Drohnen haben sich bei Einsätzen in Syrien, Irak und sogar in Libyen bewährt.

Ankara baut derzeit eine Vielzahl größerer und kleinerer Drohnen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben für das türkische Militär erfüllen werden.

Im September absolvierte die kommende türkische Aksungur-Drohne, gebaut von Turkish Aerospace Industries (TAI), einen 28-stündigen Testflug. Nach Angaben von TAI trug die Turboprop-Drohne 12 in der Türkei gebaute MAM-L (Smart Micro Munition) Lenkraketen unter ihren Flügeln – eine viel größere Nutzlast als die Bayraktar TB2 oder Anka-S tragen können.

Zum Thema

– Rüstungstechnologie –

Nach Lieferstopp: Türkische Drohne mit einheimischer Kamera CATS ausgestattet

Nach dem Waffenembargo der USA von 1974, hat die Türkei mit der Gründung von Stiftungen für das Heer, die Marine und die Luftwaffe den Grundstein für Rüstungsunternehmen wie Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ usw. gelegt.