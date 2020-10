Wien-Wahl 2020: SÖZ bei Türkischstämmigen bereits auf Platz 2

Teilen

Wien – Das OGM-Institut hat für die Wiener Gemeinderatswahl errechnet, wen die beiden größten Zuwanderergruppen gewählt haben. In Wien leben mehr als 220.000 Zuwanderer mit österreichischer Staatsbürgerschaft, in ganz Österreich über 400.000. Sowohl Bürger mit Wurzeln in Serbien als auch in der Türkei tendieren demnach stärker zur SPÖ als die Gesamtbevölkerung.

Die erst im vergangenen Jahr gegründete SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) erreichte bei türkischstämmigen Österreichern beachtliche 20 Prozent. Die von Hakan Gördü gegründete SÖZ hatte ihre stärksten Ergebnisse in Gemeindebausprengeln, so Clara Himmelbauer von OGM gegenüber ORF. Die SPÖ habe bei Austro-Türken 45 Prozent erreicht und liegt somit auf Platz 1. Die ÖVP liegt mit 10 Prozent auf dem dritten und die Grünen mit 9 Prozent auf dem vierten Platz in dieser Gruppe.

Auch Serben wählen SPÖ

Auch bei den Wählern aus Serbien führt die SPÖ mit 45 Prozent die Liste an. In der Summe unterscheide sich das Stimmverhalten der Zuwanderinnen und Zuwanderer aus Serbien aber weniger deutlich vom Gesamtergebnis als jenes der in der Türkei geborenen Österreicher, so ORF. Die ÖVP erreicht mit 16 Prozent den zweiten und die Grünen mit 12 Prozent den dritten Platz. Die rechtspopulistische FPÖ erreichte bei Serbischstämmigen jedoch mit 9 Prozent mehr als im Gesamtergebnis Österreichs, wo sie auf 7,1 Prozent kam.

Gesamtergebnis

SPÖ 41,6 Prozent

ÖVP: 20,4 Prozent

Grüne: 14,8 Prozent

NEOS: 7,5 Prozent

FPÖ: 7,1 Prozent

Strache: 3,3 Prozent

