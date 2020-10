Dortmund

Volksverhetzung: 10-Jähriger durch Obdachlosen rassistisch beleidigt

Volksverhetzend und rassistisch äußerte sich am Samstag ein 39-jähriger Mann am Dortmunder Hauptbahnhof. Dort bettelte er Reisende um Geld an. Als ein 10-jähriger Junge ihm Geld in den Bettelbecher werfen wollte, soll der Dortmund ihn rassistisch beleidigt haben.