Die 4 beliebtesten Casino Spiele im Überblick

Das Jahr 2020 war bisher wie kein anderes Jahr in der jüngeren Geschichte. Es war das Jahr, in dem die Welt auf den Kopf gestellt wurde und was früher normal war ist jetzt weit von der Norm entfernt. Die Covid-19-Pandemie hatte beispiellose Auswirkungen auf die Menschen auf der ganzen Welt.

Die Covid-19-Pandemie hatte beispiellose Auswirkungen auf die Menschen auf der ganzen Welt. 2020 war ein Jahr des Wandels, das von Ausgangssperren über das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit bis hin zur Aufrechterhaltung sozialer Distanz reicht.

Es war auch das Jahr, in dem reale Casinos geschlossen wurden, ebenfalls eine Neuerung. Obwohl einige der Beschränkungen kürzlich aufgehoben wurden und eine Reihe von Casinos wiedereröffnet werden konnten, müssen sie mit strengen Regeln und Vorschriften in Bezug auf Covid-19 Vorlieb nehmen. Durch Online-Glücksspiele haben jedoch vielen Menschen weltweit eine alternative Möglichkeit zum Glücksspiel zu kommen. Soziale Distanzierungsregeln sind kein Grund zur Sorge, wenn ein paar Stunden Poker im Online Casino gespielt werden sollen.

Online Casinos bieten eine riesige Palette an Spielen an, die von den gängigen Standardspielen wie Poker mit den gängigen Texas Hold’em Regeln bis zu einigen sehr obskuren Abweichungen reichen. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die vier beliebtesten Casino Spiele im Internet.

Blackjack

Blackjack ist bei weitem die Nummer eins. Wenn der niedrige Hausvorteil für dieses Spiel, die Fähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und eine große Anzahl von Variationen (viele mit interessanten Nebenwetten) in Betracht gezogen werden, dann ist es offensichtlich, warum Blackjack die unumstrittene Nummer eins ist.

Es gibt einige seltsame und abstrakte Versionen neben den traditionellen spanischen 21, Ponton- und europäischen Regeln. Dazu gehören Burn 21 und Zappit Blackjack. Das neueste Spiel, das die Fantasie von Online-Spielern anregt, sind die Live-Dealer-Spiele, bei denen in Echtzeit von einem entfernten Studio aus gegen einen Dealer gespielt wird.

Slotspiele

Slotspiele sind überall und stets sehr beliebt bei den Zockern. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Menschen einfach sehr gerne an Slots spielen. Sie bieten ein aufregendes Gameplay und die Möglichkeit, sofort groß zu gewinnen, sind sehr groß. Wie auch in realen Casinos zu sehen ist, wo meistens viele der Slotspiele stehen, ist die reine Anzahl der Zocker, die an Slots spielen möchten enorm.

Ein weiterer Vorteil von Slots ist, dass Sie eine riesige Anzahl an Variationen von den Automaten finden können, insbesondere in Online Casinos. Die Möglichkeit, zwischen Hunderten von Themen zu wählen, bedeutet, dass Sie sich nicht so schnell langweilen werden.

Klassisches Roulette

Viele Menschen lieben Roulette, eines der ältesten Casinospiele, das bis heute beliebt ist. Die Grundregeln haben sich nicht wesentlich geändert, da sich das Rad weiter dreht und zwischen verschiedenen Wetten gewählt werden kann. Jeder, der schon einmal in einem richtigen Casino war, kennt einen klassischen Roulette Tisch und verbinden diesen sofort mit dem Casino.

Es gibt verschiedene Variationen des Spiels und der Hausvorteil ist sehr unterschiedlich. Zum Beispiel hat das klassische europäische Roulette nur eine Null, sodass das Online Casino einen Vorteil von 2,70% hat. Wenn Sie sich für amerikanisches Roulette entscheiden, steigt dieser Wert aufgrund der zweiten Null auf 5,26%.

Wenn Sie Online Casinospiele spielen, finden Sie möglicherweise noch bessere Optionen als das europäisches Roulette. Französisches Roulette hat zum Beispiel auf bestimmten Märkten einen Hausvorteil von 1,35%, und Sie könnten einige Orte finden, an denen es kein Null-Roulette gibt. Dieses Spiel ist also aus Sicht der Wahrscheinlichkeit eines Gewinns schon sehr beliebt.

Poker

Poker ist ein weiteres Casino-Spiel, bei dem der Hausvorteil extrem niedrig ist und es erfreut sich größter Beliebtheit und sogar echte Profis. In der Tat gibt es einige Variationen von Video Poker, bei denen der Glücksspielanbieter keinen Vorteil hat, wenn Sie perfekt spielen würden. Der Schlüssel ist, jedes Mal die beste Entscheidung zu treffen und dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit zu folgen.

Dies ist nicht einfach, da es unterschiedliche Auszahlungstabellen für die verschiedenen Regeln gibt. Die beliebtesten Variationen dieses berühmten Casinospiels sind Jacks or Better, Deuces Wild, Joker Poker, All American und mehr.