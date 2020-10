Corona-Pandemie: Türkei kündigt eigenen Impfstoff an

Teilen

Ankara – Unter Hochdruck suchen weltweit Forscher nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Mittlerweile werden weltweit 40 Impfstoff-Kandidaten gegen das Coronavirus in klinischen Studien getestet. Nach Russland hat nun auch die Türkei einen einheimischen Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus angekündigt.

In einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca, dass der Impfstoff das Stadium der Erprobung am Menschen erreicht habe. Drei weitere Impfstoff-Bemühungen in der Türkei würden in den nächsten sieben bis zehn Tagen ebenfalls bereit sein für Erprobungen an Menschen.

Dies sei ein bedeutender Schritt bei der Zulassung von Impfstoffen gegen COVID-19. Jetzt könne das Mittel auf Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit untersucht werden.

Bereits im September hatte Erdogan die Hoffnung auf einen Impfstoff aus der Türkei zum Ausdruck gebracht, der zu Beginn des nächsten Jahres der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen werde.

Experten für Infektionskrankheiten und Pandemien warnen jedoch, dass es einige Zeit dauern wird, bis ein Impfstoff für die Herstellung, Verteilung und Verabreichung von Milliarden von Dosen zugelassen ist.

Weltweit hat COVID-19 seit Dezember letzten Jahres mehr als eine Million Todesopfer in 188 Ländern und Regionen gefordert. Die USA, Indien und Brasilien sind derzeit die am schlimmsten betroffenen Länder.