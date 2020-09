Online Casinos: Steigende Beliebtheit in Österreich

Teilen

Als äußerst spielfreudige Nation ist Österreich sicherlich weniger bekannt als für seine wunderschöne Berg- und Hügellandschaften. Der Markt für Casinos in Österreich ist jedoch riesig. Der Staat mit neun Millionen Einwohnern erfreut sich einer florierenden Glücksspiel-Industrie, die zudem völlig legal ist.

Sie bietet den Spielern Österreichs Zugang zu den bekanntesten und größten Casino-Spielen. Bisher unterstützten die EU-Kommissionen die landesweit von Österreich kontrollierten Monopole und regulatorischen Beschränkungen gegen ausländische Standortbetreiber, die Österreich für Konkurrenten von außen öffnen wollen.

Warum ist Glücksspiel in Österreich legal?

Die Standorte für Glücksspiele in Österreich sind wie landgestützte Einrichtungen gesetzlich reguliert. Durch die Entscheidung der österreichischen Regierung, ein Monopol für den Glücksspielmarkt einzuführen und nur lokal lizenzierte Casinos in Österreich zuzulassen, rief ausländische Glücksspiel-Anbieter auf den Plan. Sie fochten die Entscheidung an, den Online Glücksspielmarkt zu monopolisieren und nur lokal lizenzierten Casinos in Österreich zu erlauben.

In der Vergangenheit schritt die österreichische Regierung gegen diese Anbieter auch ein. Im Ausland gehostete Online-Seiten mit EU-Lizenzen anderer europäischer Staaten wurden verboten und geschlossen. Der Oberste Gerichtshof Österreichs stellte ebenfalls die Rechtmäßigkeit der Glücksspiel-Monopole des Landes infrage. Es wurde jedoch im Hinblick auf die öffentliche Gesundheit festgestellt, dass diese Beschränkungen in Österreich rechtens sind.

Mit einer einzigartigen Regulierung durch das Bundesglücksspielgesetz Österreichs unterliegen Lotterie, Spielautomaten und gewerbliche Spielbanken alle dem nationalen Glücksspiel-Monopol. Das Gesetz regelt alle Casinos, Lotterien, Spielautomaten, Poker und Online Glücksspiele. Es erlaubt einem einzigen Anbieter, jeden Markt mit einem Monopol zu versehen. Ausnahmen bilden Casinos, die ein Oligopol zulassen. Hier wird die Lizenzvergabe auf 15 Unternehmen erweitert, statt nur auf ein Unternehmen beschränkt.

Alle Casino- und Lotterielizenzen behalten maximal 15 Jahre Gültigkeit. Das Finanzministerium Österreichs entscheidet nach Ablauf dieser Frist, welche Anbieter die nächsten Monopole auf den verschiedenen Märkten erhalten. Eine Regulierungsgruppe entscheidet über den Status einzelner Spiele, wählt und lizenziert die Anbieter von Glücksspiel-Monopolen und Glücksspielstätten in Österreich. Vor der Bewilligung überprüft das Ministerium, ob der Betreiber die gesamten Bewilligungskriterien erfüllt und die Antragsgebühren bezahlt.

Ob eine Form des Spiels unter das Glücksspielgesetz fällt, wird im Vorfeld von österreichischen Behörden festgestellt. Sie beurteilen, ob ein Spiel als Glücksspiel oder als Geschicklichkeitsspiel definiert wird. Die Behörden Österreichs ordnen jedes Spiel mit einem hohen Prozentsatz an Zufall dem Glücksspiel zu, selbst wenn es sich um Geschicklichkeitsspiele handelt. Auch Poker gilt in den Bestimmungen des Glücksspielgesetzes als Glücksspiel.

Sportwetten und Geschicklichkeitsspiele fallen in Österreich mittlerweile in die Zuständigkeit der Landesregierungen. Diese entscheiden je nach Fall unterschiedlich, welche Aktivitäten als Geschicklichkeitsspiele gelten oder unter die Bezeichnung Glücksspiele und damit automatisch unter das Monopol des Glücksspielgesetzes fallen.

Die aktuellste Version des österreichischen Glücksspielgesetzes trat im Sommer 2010 in Kraft. Alle österreichischen Glücksspielstätten und Glücksspieleinrichtungen unterliegen strengen Kontrollen durch das Land. Sobald angenommen werden kann, dass ein Spiel mehr auf Zufall als Können beruht, unterliegt dem Glücksspielgesetz und damit den Monopolen und Lizenzbeschränkungen.

Woran Sie ein seriöses Online Casino erkennen

Um herausfinden zu können, ob Sie einem Online Casino vertrauen können, ist es nicht notwendig, alle Casinos zu testen. Ein Check-up der Anbieter ist jedoch notwendig, damit Sie die Vertrauenswürdigkeit des Casinos feststellen können.

Sehen Sie sich die Bewertungen und Beurteilungen der jeweiligen Webseite an. Zudem sollten Sie überprüfen, ob die Webseite im Besitz einer verifizierte Lizenz ist oder nicht. Eine veröffentlichte Lizenz sagt aus, dass sich der Anbieter an die Fair-Play Standards hält und er garantiert Ihnen Datenschutz.

Achten Sie bei den Online Casino Rezensionen auf wichtige Dinge wie die Zahlungsmöglichkeiten. Ein guter Support mit Fachleuten sollte ebenfalls angeboten werden, die Sie bei Fragen oder Problemen kompetent unterstützen. Besonders bei Einzahlungen sollte das Kundenbetreuer-Team eine sofortige Lösung anbieten können.