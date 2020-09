Beliebtheit bei Online Casinos steigt: Immer mehr Nutzer

Teilen

In der Corona-Krise erfuhr jeder Deutsche am eigenen Leib, wie schnell sich die gewohnte Situation verändern kann. Durch Einschränkungen wurden nicht nur große Menschenansammlungen verboten, sondern auch zahlreiche Unternehmen mussten ihre Schotten schließen.

Betroffen waren hiervon auch Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros, sodass Sportfans oder Casinospieler keinerlei Chance mehr hatten, ihrem Hobby nachkommen zu können. In diesem Zeitraum konnten Online Casinos mit Spielautomaten, Roulette, Black Jack und vielen weiteren Games einen deutlichen Zuwachs erzielen.

Dadurch, dass jede Spielhalle in Deutschland geschlossen war, profitierten die Online und Roulette Casinos. So konnte beispielsweise das Mr Green Casino durch seine TV-Werbung profitieren und erhielt zahlreiche neue Anmeldungen. In einem Online Casino fühlen sich Spieler zumeist rundum wohl, da es viele Unterschiede zu einer Spielhalle gibt. Mehr zu den Vorteilen wollen wir Ihnen heute aufzeigen.

Wir haben uns in der Casinobranche ein wenig umgesehen und konnten zahlreiche Eigenschaften eines Online Casinos entdecken, die in einer Spielhalle nicht angeboten werden. All diese Vorteile werden wir Ihnen nun präsentieren. Aber auch ein kleiner Blick auf den Nachteil des Onlineangebotes wollen wir aufzeigen.

Die Auswahl eines passenden Online Casinos mit Roulette

Beginnen wir erst einmal mit der Auswahl eines geeigneten Anbieters. Dadurch, dass die Glücksspielindustrie nahezu jährlich neue Rekordumsätze verzeichnen kann, kommen auch Betrüger auf die Idee, sich ein Stück des Kuchens sichern zu wollen. Immer häufiger gibt es inzwischen Testberichte über unseriöse Spielstätten im Internet. Diese sollten Sie natürlich vermeiden, sodass Sie vor der Anmeldung erst einmal einen Erfahrungsbericht lesen sollten, um über die Sicherheit und Seriosität eines Casinoportals aufgeklärt zu sein.

Nur wenn ein Casino eine gültige Glücksspiellizenz besitzt und auch sonst einen sehr guten Eindruck hinterlässt, sollte eine Anmeldung und anschließende Einzahlung vollzogen werden, um mit etwas Glück den Jackpot knacken zu können. Auch der Kundenservice und viele weitere Eigenschaften geben einen Einblick, auf die Sicherheit und Seriosität eines Online oder Roulette Casinos.

Unterschiede zwischen Spielhallen und einem Online Casino

Bereits beim Betreten einer Spielhalle oder einer Spielbank, gibt es einige Unterschiede zu einem Online Casinoportal. So sind in einer Spielhalle oder Spielbank zahlreiche weitere Spieler an den Automaten oder Tischspielen zu finden, während in einem Internet Casino Sie ganz auf sich alleine gestellt sind.

Der Vorteil, dass Sie an einem Automaten Ihrer Wahl spielen können, ist nur in einem Online Casino zu finden, da eine Spielhalle nur eine gewisse Anzahl an Automaten bereitstellt und diese durch ein hohes Besucheraufkommen allesamt besetzt sein können.

Durch die neuen Regelungen der Bundesregierung ist auch das Aufladen eines Spielautomaten sehr nervig geworden. So werden nach wenigen Sekunden 0,20 Euro auf das Konto gebucht, während eine Einzahlung im Online Casino sofort vollständig zur Verfügung steht und Sie deshalb mit einem hohen Einsatz starten können, sodass gleich zu Beginn höhere Gewinne zustande kommen können.

Bonusangebote für Spielautomaten und das Live Casino

Sicherlich wird der ein oder andere Leser bereits mit einem Online Casino konfrontiert worden sein. Durch TV-Werbung und Werbung im Internet erfährt man bereits viel über das Bonusangebot, welches für Neukunden bereitgestellt wird.

Auch diese Eigenschaft ist ein Vorteil, den Sie nur in einem Online Casino finden können. So bietet inzwischen nahezu jedes Portal einen Willkommensbonus an, welcher das eingezahlte Guthaben verdoppelt und zusätzlich auch Freispiele auf das neuerstellte Konto bringt. Mit dem erhöhten Startkapital und den Bonusdrehungen können sich Spieler bereits zu Beginn deutlich höhere Einsätze erlauben, sodass auch die Gewinne ansteigen können.

Bevor das erhaltene Bonusguthaben und damit erzielte Gewinne ausgezahlt werden können, müssen Sie jedoch die Bonusbedingungen beachten, die mit jeder Bonusinanspruchnahme einhergehen. So muss das erhaltene Bonusguthaben mehrfach eingesetzt werden, bevor es durch den Anbieter in Echtgeld umgewandelt wird und somit zur Auszahlung bereitsteht.

Spielsucht – der Nachteil eines Online Casino

Immer häufiger ist in den Medien zu lesen, dass Spieler schnell an einer Spielsucht leiden und zu viel Guthaben in einen Spielautomaten stecken. Während die Aufsicht in einer Spielhalle angehalten ist, das Spielverhalten eines Zockers dauerhaft zu überprüfen, wird dies bei vielen Online Casinos vernachlässigt, sodass schnell mal eine zu hohe Summe verspielt wird.

Um sich vor solch einem Szenario zu schützen, empfehlen wir jedem neuen Spieler, dass er sich selbst limitiert. Bereits kurz nach der Anmeldung können Einsätze, eine maximale Einzahlungssumme und die Zeit, welche im Casino verbracht wird, eingeschränkt werden. Nahezu jedes Online Casino bietet eine solche Limitierung an, die vom Spieler selbst eingestellt werden kann.

Generell sollten Casinofans nur mit Guthaben spielen, welches ohnehin nicht für lebensnotwendige Dinge benötigt werden. Nur so, kann der Spaß und die Spannung weiterhin im Vordergrund stehen.