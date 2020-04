Kommentar: Der Wert der Person wird an seinen Followern gemessen

Kommentar: "Sag mir wer dein Freund ist und ich sage dir, wer du bist, heißt es doch so schön. Aber trifft das denn auch auf eine virtuelle Freundschaft zu? Wir sehen, dass altbekannte Weisheiten und Regeln wohl hier nicht mehr so richtig greifen, denn die Definition der Freundschaft hat sich ja auch mittlerweile verschoben."

Ein Gastkommentar von Hakija Avdic – twitter.com/hakijaavdic

Social Media – Sei, was du sein willst!

Wenn wir diesem Zeitalter einen Namen geben müssten, dann wäre es zweifelsohne „Das Zeitalter der sozialen Netzwerke“. Es ist zwar nur virtuell, aber dennoch ist es lebendig. Menschen aller Art beleben es mit den verschiedenartigsten Charakteren! Genau das macht sie ja auch interessant und attraktiv.

Der Mensch ist ein soziales Wesen und der Mensch wird ja bekanntlich durch Menschen zum Mensch. Und genau hier lauern auch die Gefahren. Ist denn der Mensch auch wirklich so, wie er sich in dieser virtuellen Welt gibt oder eher derjenige, der er gerne sein würde?

Sag mir, wer dein Freund ist und ich sage dir, wer du bist, heißt es doch so schön. Aber trifft das denn auch auf eine virtuelle Freundschaft zu? Wir sehen, dass altbekannte Weisheiten und Regeln wohl hier nicht mehr so richtig greifen, denn die Definition der Freundschaft hat sich mittlerweile ja auch verschoben. Wir haben uns also eine unnatürliche Gesellschaft aufgebaut, in der man als Individuum den natürlichen Drang verspürt, ein Teil derer zu werden!

Wer oder wie sollen wir denn dort sein? Denn ich glaube kaum, dass es jemanden neben den ganzen scheinbar perfekten Menschen interessiert, wenn ich mit meinem gewöhnlichen und natürlichen Alltag daherkomme. Für gewöhnliche Menschen scheint dort kein Platz zu sein. Der Wert der Person wird an seinen Followern gemessen. Folgt dir wer, bist du wer! So hat sich ein Bild entwickelt, dass die Likes und die Gefolgschaft dir einen Sinn geben!

Somit ist die Jagd auf Likes eröffnet! Jawohl! Like ist hier das Stichwort. Überlegen wir doch nur mal, ob social media irgend einen Wert hätte, wenn es diese eine Funktion nicht gäbe? Den Like! Gefällt es jemandem oder nicht, ist ja mittlerweile gleichbedeutend wie „Gefalle ICH jemandem oder nicht“. Somit fühlt sich jeder unter Druck gesetzt und will nicht nur seine beste Seite zeigen, sondern auch darüber hinaus. Denn wie bereits erwähnt, ist dort kein Platz für gewöhnliche Menschen!

Bilder, Zitate und sonstige Weisheiten werden nur so hinausgeschossen. Der Leser, der diese Person nur durch ihre Posts kennt, könnte den Eindruck gewinnen, dass er es hier mit einem Imam, Professor oder jemandem, der 24/7 sein Leben genießt, zu tun hat. Hat man sich nun diesen Ruf aufgebaut, will dieser auch gepflegt werden. Das bedeutet wiederum, dass man dranbleiben muss und immer wieder neuen Content bieten muss, denn die Likes, die man bekommt, sind ja eine Art Bestätigung, nach der man nun täglich hinterherrennt.

Somit ist man von anfänglichen, vielleicht sogar gut gemeinten Ratschlägen, zu einer „wichtigen Person im Netz“ geworden. Die Follower haben nun ein Bild von dir geschaffen das oft nichts mit der Person aus dem realen Leben zu tun hat. Um das auch hier klarzustellen, ich meine nicht, dass jeder so ist und ich meine auch nicht, dass man nicht das Gute im Netz oder sonst wo verbreiten soll. Viel eher meine ich, dass man hier etwas geschaffen hat, was nicht viel mit der Realität selbst zu tun hat und davor gilt es sich zu hüten. Wir alle!

Denn wir alle sind Menschen! Insbesondere für die jüngeren Nutzer ist es schwer zu unterscheiden was nun realistisch ist und was nicht. Schnell werden Vergleiche gezogen und viele kommen sich nun minderwertig und nutzlos vor und nicht selten endet das bei einigen in eine Depression. Denn die täglichen Vergleiche mit der scheinbar perfekten Influencerin oder den Influencer mit sich oder dem Ehemann oder der Ehefrau wird früher oder später zu Problemen zB in der Ehe oder sonst wo führen. Möge Allah uns davor bewahren! Somit sollte jeder von uns sein Verhalten hinterfragen und ehrlich mit sich selbst ins Gericht gehen! So sagt Allah zB. Im Quran (Sura 61:2) „O die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Welch schwerwiegende Abscheu erregt es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut.“ Hier können wir klar erkennen, dass wir wirklich nur Dinge sagen oder veröffentlichen sollten was wir auch wirklich selber sind.

Des Weiteren folgen wir vielleicht Menschen die täglich in ihrer Story unmoralische, also Dinge die haram sind, veröffentlichten! Was uns anfangs zuwider ist, wird irgendwann unser Herz gar nicht mehr belasten und die niedrigste Form des Glaubens ist laut einer Überlieferung, dass man eine Sünde im Herzen zumindest ablehnt. Haben wir uns mal diese und ähnliche Fragen gestellt? Unser Gehirn ist wie eine Festplatte. Das was wir aufnehmen sind auch die Dinge womit wir arbeiten.

Kommt also Haram rein, werden wir auch Haram produzieren! Ich habe mir wirklich Gedanken darübergemacht, wie man als Konsument oder als Influencer positiv diese Plattformen nutzen könnte um auch seiner Verantwortung gerecht zu werden. Ich kam zu folgendem Entschluss. Diejenigen die sich ein Account aufstellen, sollten auch einen Mehrwert bieten können. Dieser sollte in aller erster Linie halal sein und als zweites soll der Inhalt etwas sein wovon die Gesellschaft auch wirklich profitiert.

Was bringen Tausend gleichartige Seiten indem man sich dann sozusagen aussticht. Es geht nicht darum einfach dabei zu sein. Es geht eher darum was wir alle davon haben. Macht es mich oder die Community besser? Macht es mich oder die Gesellschaft erfolgreicher? Oder will ich einfach nur dabei sein um auch ein Stück vom Ruhm zu bekommen und unabhängig davon ob man ihn bekommt oder nicht, so ist doch beides schädlich und verwerflich.

Hast du das Ganze für Likes gemacht, so ist dein Wohlbefinden von Menschen, von Followern abhängig und bekommst nicht die von dir gewünschte Aufmerksamkeit, so wirst du neidisch auf diejenigen sein die es bekommen haben. Denkt mal darüber nach!

