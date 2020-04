Corona-Krise: Türkei schickt auch nach Großbritannien Hilfslieferung

Auf Anweisung des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan lieferte ein Militärflugzeug der türkischen Luftwaffe am Freitag neben einem persönlichen Brief Erdogans an den britischen Premierminister Boris Johnson, medizinische Hilfsgüter an Großbritannien.

Das Hilfspaket umfasse Schutzmasken und -anzüge.

Laut der Nachrichtenagentur Anadolu, dankte am Mittwoch der britische Außenminister Dominic Raab in einem Telefongespräch mit dem türkischen Außenminister Mevlut Cavusoglu der Türkei für eine weitere Hilfssendung. Dieser Schritt sei ein „Zeichen der starken Freundschaft zwischen den beiden Ländern“, so Raab.

Laut der Sky News Korrespondentin Alex Crawford umfasse die Lieferung unter anderem 159.000 Tausend Schutzmasken und 100.000 Schutzanzüge.

In den vergangenen Tagen entsandte die Türkei auch Hilfslieferungen an viele weitere Staaten wie Serbien, Nordmazedonien, Kosovo, Spanien und Italien. Die NATO dankte der Türkei für ihre Hilfssendungen.

„#NATO Solidarität in Aktion: Die Türkei schickt heute ein Frachtflugzeug mit medizinischen Hilfsgütern nach Italien und Spanien, um unseren gemeinsamen Kampf gegen #COVID19 zu unterstützen“, sagte Stoltenberg auf Twitter.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lobte die Türkei am Freitag für ihre Solidarität mit den vom Coronavirus befallenen Ländern und sagte, dass die Türkei ein Vorbild für die ganze Welt sei.

