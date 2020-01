Bei ihrem offiziellen Staatsbesuch in der Türkei nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auch an der Eröffnung des neuen Campus der Deutsch-Türkischen Universität in Istanbul teil.

Istanbul – Bei ihrem offiziellen Staatsbesuch in der Türkei nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auch an der Eröffnung des neuen Campus der Deutsch-Türkischen Universität in Istanbul teil.

Erdogan äußerte am Freitag die Hoffnung, dass die Türkisch-Deutsche Universität in Istanbul ein Symbol der Freundschaft zwischen den beiden Ländern sein wird.

„Wir werden die Türkisch-Deutsche Universität weiterhin in jeder Hinsicht unterstützen“, betonte Erdogan bei der offiziellen Eröffnungsfeier des neuen Campus der Universität in Istanbul mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Erdogan betonte, die Türkei sei zu einer Drehscheibe für internationale Studierende geworden. Die Zahl der ausländischen Studierenden sei auf 172.000 gestiegen. Er fügte hinzu, dass die Bemühungen um die Gründung einer türkisch-japanischen Universität für Wissenschaft und Technik sowie einer türkisch-italienischen Universität fortgesetzt würden.

Merkel ihrerseits sprach sich dafür aus, die wissenschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands mit der Türkei weiter auszubauen. Nicht nur zum Erwerb von Fachkenntnissen – es finde auch ein kultureller Austausch statt, der für beide Länder bereichernd sei.

Bei dieser Zusammenarbeit würden neue Wege der Wissenschaft eingeschlagen und so Fortschritte erzielt. Und die Studenten lernten nicht nur für sich selbst, sondern bereicherten auch die beiden Länder, berichtet TRT Deutsch.

Die Bundeskanzlerin ging in ihrer Rede auch auf die Aufnahme von mehr als zwei Millionen syrischen Flüchtlingen in der Türkei ein. „Das ist eine Leistung, die gar nicht hoch genug geschätzt werden kann und Anerkennung verdient.“

Türkisch-Deutsche Universität 2008 gegründet

Gegründet wurde die Türkisch-Deutsche Universität (TDU) bereits 2008 auf Basis eines bilateralen Regierungsabkommens. Die TDU ist eine staatliche türkische Einrichtung, in einem Konsortium beteiligt sind aber auch 38 deutsche Hochschulen. So hat jeweils eine deutsche Uni die Koordination für eine der fünf Fakultäten der TDU übernommen, die Freie Universität Berlin etwa für die Rechtswissenschaftliche Fakultät. Im Herbst 2013 startete der Lehrbetrieb, jetzt wurde der Campus in Istanbul fertiggestellt, berichtet der Tagesspiegel.

Auf dem im Istanbuler Stadtteil Beykoz fertiggestellten TDU-Campus sollen einmal 5000 Studierende „lernen und forschen“, so der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), der gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, die TDU seit 2008 mit bislang rund 28 Millionen Euro gefördert habe. Aktuell seien es rund 2500 Studierende.

