Starkes Erdbeben erschüttert Türkei

Elazig – Ein heftiges Erdbeben der Stärke 6.8 hat am Freitagabend den Osten der Türkei erschüttert.

Laut der Katastrophenschutzbehörde AFAD soll das Zentrum im Bezirk Sivrice in der Provinz Elazig gelegen haben.

Laut dem türkischen Innenminister Süleyman Soylu gibt es bisher vier Todesopfer. Über 100 Gebäude seien stark beschädigt.

Das seismologische Zentrum Kandilli in Istanbul hat die Stärke mit 6,5 angegeben.

Laut türkischen Medien sind Menschen in Panik auf die Straßen gerannt.

The video from the #earthquake in #Elazig

May god protect his people pic.twitter.com/ybCV1NlPGN

— MirlivaMKA (@mirlivamka2) January 24, 2020