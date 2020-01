Russland an Erdogan: Moskau hält sich strikt an Verpflichtungen

Moskau – Laut dem russischen Außenministerium bekennt sich Moskau zur strikten Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber Syrien aus dem Astana-Prozess und dem Idlib-Memorandum. Damit hat sich die Behörde zu den Aussagen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über die Nichteinhaltung der Syrien-Abkommen durch Russland am Mittwoch geäußert, berichtet Sputnik.

„Russland steht dafür ein, die von ihm eingegangenen Verpflichtungen strikt umzusetzen“, zitiert Sputnik das russische Außenministerium.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte bei seiner Rückreise aus Afrika Russland vorgeworfen, sich nicht an die Vereinbarungen zu Syrien zu halten.

Moskau sei den Abmachungen von Astana und Sotschi „nicht treu“, zitiert am Mittwoch die Kommunikationsbehörde des Präsidialamts Erdogan. Den Astana-Prozess gebe es nicht mehr und die Türkei, Russland und der Iran sollten „schauen was sie tun können, um ihn wiederzubeleben“, so Erdogan.

Angesichts der russischen Bombardierungen in Idlib habe „die Türkei bald keine Geduld mehr und werde von nun an tun, was nötig ist“.

„Wenn Russland sich an Vereinbarungen [zu Syrien] hält, werden wir das auch tun, aber im Moment hält Russland weder an Astana noch an Sotschi [Vereinbarungen] fest“, so Erdogan.

Bei einem Treffen in der russischen Stadt Sotschi im September 2018 hatten Putin und Erdogan die Schaffung einer entmilitarisierten Zone in der syrischen Provinz Idlib vereinbart. werden soll.