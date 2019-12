Weihnachten 2019 wohl wieder ohne Schnee

Irgendwie will keine Weihnachtsstimmung aufkommen, wenn man sich draußen umsieht. Nicht einmal der Weihnachtsmarktbesuch schafft Abhilfe. Glühwein & Schmalzgebäck schmecken bei Minusgraden eben immer noch am besten. Unser Tipp deshalb: Koffer packen und nichts wie weg!

Wir Deutschen lieben unseren Lifestyle, und wir haben vor allen Dingen klare Vorstellungen davon, wie die Weihnachtszeit auszusehen hat.

Von Schneegestöber und eisigen Temperaturen fehlt derzeit jedoch noch immer jede Spur. Stellt sich die Frage, ob wir so kurz vor Heiligabend noch Hoffnung haben dürfen und in welchen Regionen überhaupt Schnee fallen wird. Erbaulich sind die Prognosen nicht gerade.

Ein paar Orte in Europa sind tatsächlich schon von weißer Pracht gesegnet. Der Weihnachtsbaum passt zwar nicht in den Flieger, doch zumindest für die passende Atmosphäre und gute Stimmung lässt sich nach ein paar Flugstunden sorgen. Wer zudem auf großartiges Entertainment setzt, der wird in den großen Skigebieten, die neben Afterski-Partys auch Casinos & Co. zu bieten haben, ganz sicher nicht enttäuscht.

Hier lohnt sich der Winterurlaub

Wer noch überhaupt keine Idee hat, wie er die Feiertage verbringen soll, der wird auf Skiresort.de garantiert fündig. Dort bietet sich die Gelegenheit, mehr über die beliebtesten Skigebiete Europas zu erfahren und herauszufinden, wo aktuell Schnee liegt. Hoch im Kurs steht übrigens Südtirol.

Auch wir können einen Kurzurlaub nur empfehlen. Alternativ bietet sich eine Reise nach Österreich an. In der traumhaften Kulisse lässt es sich nicht nur wunderbar Ski fahren, sondern man kann hier auch einfach mal die Seele baumeln lassen – vor allem wenn es darum geht, dem Weihnachtsstress zu entfliehen.

Einen echten Geheimtipp hat das Portal parat: „Das Skigebiet Schöneben/​Haideralm – Reschen/​St. Valentin auf der Haide befindet sich im Vinschgau (Italien, Trentino-Südtirol, Südtirol). Zum Skifahren und Snowboarden stehen 65 km Pisten zur Verfügung. 10 Lifte befördern die Gäste. Das Wintersportgebiet liegt auf einer Höhe von 1.460 bis 2.390 m.

Mit der Wintersaison 2018/2019 gehen die beiden benachbarten Skigebiete Schöneben und Haideralm einen gemeinsamen Weg als Skigebiet Schöneben/Haideralm. Die verschiedenen Teile des Wintersportgebiets sind dadurch für die Wintersportler komfortabel mit Pisten und Liften verbunden.“

Prognosen für Weihnachten schlecht

Die Seite Merkur.de hat sich dem Thema weiße Weihnachten gewidmet und klärt auf, was es mit dem Mythos auf sich hat. Seit nunmehr 9 Jahren warten wir in weiten Teilen Deutschlands vergeblich auf die weiße Pracht. Allenfalls bleibt der Weg in Gebiete wie das Sauerland, denn dort helfen im Falle eines Falles Schneekanonen dabei, winterliche Stimmung zu zaubern.

In den kommenden Tagen ist von oben jedenfalls nicht viel zu erwarten, denn die Temperaturen liegen schon bald wieder im zweistelligen Bereich – atlantische Luft sei Dank. Wer sich Weihnachten dennoch nicht vermiesen lassen will, der kann kurzentschlossen über eine Reise in die Ferne nachdenken. Die gute Nachricht ist, dass wir zumindest in Europa bleiben dürfen.

Besser doch zu Hause bleiben?

