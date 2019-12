Geschichte Nach der Machtübernahme der Nazis: Albert Einsteins Brief an die Türkei

Geschichte

Die Regierungsübernahme der Nazis 1933, trieb viele verdiente deutsche Wissenschaftler jüdischen Glaubens zur Flucht bzw. Emigration aus Deutschland. In der Not schrieb der deutsche Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein 1933 einen Brief an den Präsidenten der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk, und bat um Zuflucht für deutsche Wissenschaftler, die in Deutschland mit einem Berufsverbot belegt, als auch verfolgt wurden.