Türkei verweigert Netanjahus Flugzeug Überflugsgenehmigung

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu war gezwungen, seinen geplanten Besuch in Aserbaidschan Anfang der Woche abzubrechen, nachdem die Türkei seinem Flugzeug den Einflug in ihren Luftraum verweigert hatte, so ein Bericht.

Teilen

Jerusalem – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu war gezwungen, seinen geplanten Besuch in Aserbaidschan Anfang der Woche abzubrechen, nachdem die Türkei seinem Flugzeug den Einflug in ihren Luftraum verweigert hatte, so ein Bericht.

Netanjahu hatte seinen geplanten Besuch in Aserbaidschan abrupt abgesagt. Er begründete die Entscheidung zunächst mit einem „engen politischen und sicherheitspolitischen Zeitplan“ und den regionalen Entwicklungen in Gaza und Syrien.

Bericht: Türkei verweigert Überflugsrechte

Aus Berichten des israelischen Medienunternehmens Walla geht jedoch hervor, dass der wahre Grund die Weigerung der Türkei war, Netanjahus offiziellem Staatsflugzeug „Wing of Zion“ auf dem Weg nach Baku eine Überfluggenehmigung für den türkischen Luftraum zu erteilen. Walla, mit Hauptsitz in Tel Aviv, befindet sich vollständig im Besitz von The Jerusalem Post.

Der Besuch, der für den 7. bis 11. Mai geplant war, sollte Gespräche auf hoher Ebene mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew beinhalten, um die Stärkung der bilateralen Beziehungen, die Ausweitung des Rahmens der Abraham-Vereinbarung und regionale Fragen, einschließlich der türkisch-israelischen Vermittlung in Syrien, zu erörtern.

Aserbaidschan, ein wichtiger Öllieferant Israels und ein strategischer Verbündeter an der Grenze zum Iran, hat in der Vergangenheit eine Vermittlerrolle zwischen Israel und der Türkei gespielt.

Netanjahu nahestehenden Quellen zufolge untersuchte das Büro des Ministerpräsidenten alternative Flugrouten, etwa über Griechenland und Bulgarien, um den türkischen Luftraum zu umgehen. Diese Optionen hätten jedoch die Flugzeit fast verdoppelt, was zu der Entscheidung führte, die Reise ganz abzusagen.

Die Verweigerung des Zugangs zum türkischen Luftraum stellt eine weitere Belastung für die sich bereits verschlechternden Beziehungen zwischen Ankara und Jerusalem dar.

Dieses Ereignis erinnert an einen ähnlichen Vorfall im November 2024, als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Berichten zufolge dem Flugzeug des israelischen Präsidenten Isaac Herzog die Nutzung des türkischen Luftraums verwehrte, was Herzog dazu zwang, seine Teilnahme an der Klimakonferenz COP29 in Baku abzusagen.

Das Büro des israelischen Premierministers erklärte zunächst: „Angesichts der Entwicklungen im Gazastreifen und in Syrien und aufgrund eines engen politischen und sicherheitspolitischen Zeitplans hat Premierminister Netanjahu beschlossen, seinen Besuch in Aserbaidschan auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.“

Die Erklärung dankte Präsident Alijew für die Einladung und betonte die „herzlichen Beziehungen“ zwischen Israel und Aserbaidschan. Die anschließende Enthüllung des türkischen Luftraumverbots hat jedoch Fragen zur Transparenz der offiziellen Erklärung aufgeworfen.

Das türkische Außenministerium wies Behauptungen iranischer Medien zurück, es habe eine Genehmigung für Netanjahus Flugzeug erteilt. Ein Sprecher erklärte: „Die Behauptungen, dass für das Flugzeug des israelischen Premierministers eine Fluggenehmigung im türkischen Luftraum erteilt wurde, sind völlig unwahr. Es wurde auch keine Anfrage an uns weitergeleitet.“

Die Absage unterstreicht die logistischen Herausforderungen, denen sich Israel im regionalen Reiseverkehr gegenübersieht, da direkte Flugrouten nach Aserbaidschan in der Regel die Durchquerung des türkischen Luftraums oder politisch sensibler Regionen wie Syrien, Irak oder Iran erfordern.

🔴 UPDATE #Israel #Palestine Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s cancelled visit to Azerbaijan resulted from Turkey’s refusal to grant airspace access to his official plane, according to Walla newshttps://t.co/k9XVumwX5p — Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 3, 2025

Auch interessant

– Netanjahu-naher Kanal –

Israel: TV-Produzent fordert Gaskammern in Gaza

Er sprach sich außerdem für einen „grausamen und harten Tod“ für alle Bewohner des Gazastreifens aus, verwarf die Vorstellung von unschuldigen Zivilisten