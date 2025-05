Jerusalem – In einer dramatischen Wende in den Beziehungen zwischen den USA und Israel hat Präsident Donald Trump Berichten zufolge beschlossen, die direkte Kommunikation mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu abzubrechen, wie mehrere Quellen, darunter das israelische Armeeradio (Galei Tzahal), berichten.

Die Entscheidung, die eine deutliche Abkehr von der historisch engen Allianz zwischen den beiden Staatsoberhäuptern darstellt, ist auf Trumps Überzeugung zurückzuführen, dass Netanjahu und seine Verbündeten versucht haben, ihn zu manipulieren, so Quellen aus dem Umfeld des Präsidenten.

Yanir Cozin, ein Korrespondent des israelischen Armeeradios, sagte in einem Beitrag auf seinem X-Konto, dass Ron Dermer, israelischer Minister für strategische Angelegenheiten, während der jüngsten Diskussionen mit hochrangigen republikanischen Persönlichkeiten darüber, was Trump tun sollte, als arrogant und wenig hilfreich empfunden wurde.

Das israelische Armeeradio, ein bekannter staatlicher Rundfunksender, berichtete am 8. Mai, dass Trumps innerer Kreis dem israelischen Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, diese Entscheidung während der jüngsten Gespräche mitgeteilt habe.

Nach Angaben des Senders betonten Trumps Mitarbeiter, dass der Präsident, der dafür bekannt ist, dass er nicht als naiv wahrgenommen werden will, besonders verärgert darüber sei, was er als Versuche ansieht, die außenpolitischen Entscheidungen seiner Regierung zu beeinflussen.

„Trump hasst nichts mehr, als als jemand zu erscheinen, der manipuliert wird“, so ein diplomatischer Korrespondent des Senders.

Das berichtete Zerwürfnis kommt inmitten allgemeiner Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und Israel. Auf X und anderen Plattformen kursierende Beiträge lassen vermuten, dass Trumps Frustration mit den jüngsten diplomatischen Entwicklungen zusammenhängt, darunter die Verhandlungen seiner Regierung mit den Houthis im Jemen und die Diskussionen über ein mögliches saudisches Atomprogramm – Maßnahmen, die die israelische Führung verunsichert haben sollen.

Diese Behauptungen bleiben zwar unbestätigt, spiegeln aber die zunehmenden Spekulationen über die Ursachen des Streits wider.

Israelische Beamte haben das angespannte Verhältnis eingeräumt, wobei einige auf Trumps Unzufriedenheit mit Netanjahus öffentlichem Auftreten hinwiesen.

„Bibi und seine Verbündeten verhalten sich arrogant“, soll Trump zu seinen Beratern gesagt haben, wie der israelische Rundfunk IDF berichtet und in Online-Diskussionen widergespiegelt wird. Trotz des persönlichen Zerwürfnisses wird erwartet, dass die Kommunikation zwischen den USA und Israel über Mittelsmänner fortgesetzt wird, obwohl das Fehlen eines direkten Kontakts zwischen den beiden Führern die Koordinierung in kritischen Fragen wie den nuklearen Ambitionen des Irans und der regionalen Sicherheit erschweren könnte.

Das Weiße Haus hat keine offizielle Erklärung abgegeben, die die Berichte bestätigt, und auch Trumps Team hält sich bedeckt. Die Entwicklung hat jedoch eine intensive Debatte ausgelöst. Analysten warnen, dass der Abbruch der persönlichen Beziehungen weitreichende Folgen für die Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel haben könnte.

Befürworter Trumps argumentieren, dass der Schritt sein Engagement unterstreicht, den amerikanischen Interessen Vorrang zu geben, während Kritiker davor warnen, dass dadurch die Gefahr einer Destabilisierung eines wichtigen Bündnisses im Nahen Osten besteht.

Netanjahus Büro hat sich ebenfalls nicht direkt geäußert, obwohl israelische Medien bereits über die nächsten Schritte des Premierministers spekulieren.

