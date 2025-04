Daniella Weiss: Gesicht der radikalen Siedler Israels

Großbritanniens berühmtester Dokumentarfilmer bereist in seiner brillanten neuen BBC-Dokumentation The Settlers die besetzten palästinensischen Gebiete mit fanatischen Siedlern

London – Radikale Vertreter der Siedlerbewegung und rechtsextreme israelische Minister machen sich für die Rückkehr jüdischer Siedler in den Gazastreifen stark.

Mehr als ein Jahr nach dem Einmarsch der IDF in den Gazastreifen im Anschluss an den Angriff vom 7. Oktober sind Israels Rechtsradikale bestrebt, jüdische Gemeinden in dem Gebiet anzusiedeln.

Zehntausende von Palästinensern wurden in den letzten Monaten aus dem Norden des Streifens vertrieben, während Israels Finanzminister Belazel Smotrich erklärte, dass die Bevölkerung der Enklave innerhalb von zwei Jahren um die Hälfte „ausgedünnt“ werden kann.

Louis Theroux: The Settlers

Vierzehn Jahre nach seinem letzten Besuch kehrt BBC-Journalist Louis Theroux in das Westjordanland zurück, wo die Siedlerideologie an politischer Bedeutung gewonnen hat. Der preisgekrönte 54-jährige Journalist ist bekannt für seine Filme, in denen er einige der seltsamsten Menschen der Welt interviewt, darunter amerikanische Neonazis, Pornostars und die kriminellen Banden von Lagos.

Sein neuer Film „The Settlers“ ist eine Fortsetzung des 2011 erschienenen Films Ultra Zionists, in dem er israelische Siedler im palästinensischen Westjordanland besuchte und interviewte.

Unter den Siedlern, die er trifft, ist auch Daniella Weiss, die seit mehr als fünf Jahrzehnten eine führende Persönlichkeit der radikalen israelischen Siedlerbewegung ist.

Von Anhängern als „Patin“ der Bewegung bezeichnet, ist sie seit den 1970er Jahren an der Errichtung und Förderung jüdischer Siedlungen im Westjordanland beteiligt.

In dem Interview gestand sie, dass ihr Netzwerk palästinensische Häuser beschlagnahmt, wie sie die israelische Regierung kontrolliert und sie die Architektin hinter jedem illegalen Siedlungsbau sei. Weiss führt Theroux zu Hügeln, die palästinensische Dörfer überblicken, erläutert die Positionierung der Siedlungen und spricht über Sichtbarkeit und Standortvorteile. Die Standorte würden mit Rücksicht auf die umgebende Landschaft gewählt.

Weiss erklärt Theroux, dass sie bereits 800 Familien angemeldet hat, die das zerstörte Land, das sie in der Ferne sehen können, besiedeln wollen – ein Plan, der prompt von einem Rabbi abgesegnet wird, der Gebete spricht und die Palästinenser als „Kamelreiter“ bezeichnet.

Rabbi Dov Lior erklärt in Bezug auf die Palästinenser, dass „es mit diesen Wilden nie Frieden gab“. Er fügt ganz ruhig hinzu, dass „ganz Gaza, ganz Libanon von diesen Kamelreitern gesäubert werden sollte“. Das ist natürlich eine geradezu völkermörderische Sprache.

„Ich rufe seine Berater an“

Theroux fragt sich, wie einflussreich Weiss ist. Kann sie zum Beispiel einfach zum Telefonhörer greifen und Benjamin Netanjahu anrufen? Daraufhin zieht sie eine ihrer Grimassen: ein Blick, der vorgibt, schüchtern zu sein, in Wirklichkeit aber von Stolz durchdrungen ist.

„Ich rufe seine Berater an“, sagt sie, als ob das dasselbe wäre. Theroux sollte sich nicht täuschen lassen, fährt sie fort. Was auch immer Netanjahu in der Öffentlichkeit über die völkerrechtswidrigen Siedlungen sagt, im Privaten sei er sehr froh über das, was sie vorhat.

Weiss war in einem im Dezember 2024 veröffentlichten CNN-Bericht zu sehen, in dem sie sich an eine Gruppe von Anhängern in der Westjordanland-Siedlung Karnei Shomron wandte. „Registriert euch, registriert euch. Ihr werdet im Gazastreifen sein“, sagte sie zu den Teilnehmern eines Rekrutierungstreffens.

Eine Karte, die während des Treffens gezeigt wurde, zeigte Pläne für sechs Siedlungsgruppen im gesamten Gazastreifen.

Im Gespräch mit CNN in ihrem Haus in Kedumim sagte sie: „Kein Araber, ich spreche von mehr als zwei Millionen Arabern. Sie werden nicht dort bleiben. Wir Juden werden in Gaza bleiben.“

Sie fügte hinzu: „Die Araber wollen den Staat Israel auslöschen, also kann man sie Monster nennen“.

29 Prozent der Israelis für Siedlungen im Gazastreifen

Laut einer Umfrage des israelischen Mitvim-Instituts vom September befürworten 29 Prozent der Israelis die Wiedererrichtung von Siedlungen im Gazastreifen.

Auf einer Konferenz, die im Oktober an der Grenze zum Gazastreifen stattfand, brachten hochrangige Kabinettsminister und mehrere Likud-Knessetmitglieder ihre Unterstützung für diese Politik zum Ausdruck.

„Heute habe ich die Siedlungen im Gazastreifen besichtigt“, sagte Yitzhak Goldknopf, der Vorsitzende der streng orthodoxen Partei Vereinigtes Tora-Judentum Israels, und betrachtete eine Karte mit möglichen jüdischen Siedlungen im Gazastreifen.

„Jüdische Siedlungen hier sind die Antwort auf das schreckliche Massaker und die Antwort auf den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, der, anstatt sich um die 101 Geiseln zu kümmern, Haftbefehle gegen den Premierminister und den Verteidigungsminister erlassen hat“.

Radikale Siedler aus den USA

Der Film ist darauf bedacht, das, was er zeigt, durch häufige Einblendungen in den Kontext zu stellen. Die Siedlungen, so werden wir immer wieder daran erinnert, sind nach internationalem Recht illegal. Immer wieder sieht man Theroux auf radikaleSiedler aus den USA treffen.

„How are you doing, what’s up?“, ruft ihm ein Mann aus einem Auto in der palästinensischen Stadt Hebron in einem unverkennbaren Brooklyn-Akzent zu.

„American?“ fragt Theroux.

„Sehe ich etwa wie ein Chinese aus?“

Ari Abramowitz, ein weiterer Siedler, den wir kennenlernen, ist gebürtiger Texaner. Jetzt hilft er bei der Leitung des Touristenhotspots Arugot Farm, der als illegaler israelischer Außenposten begann.

Können wir die Polizei rufen?

Dem Film gelingt es gut, die Schwierigkeiten der Palästinenser gegenüber den israelischen Behörden darzustellen.

In den südlichen Hebron-Hügeln beobachtet Theroux, wie Soldaten den einheimischen Palästinensern sagen, dass sie keine Oliven pflücken dürfen und das Gebiet verlassen müssen.

Und in der Stadt Tuwani besucht er ein palästinensisches Haus. In der Nacht nähert sich ein Armeefahrzeug. Mit Gewehren bewaffnete Soldaten umstellen das Gebäude und leuchten mit Lasern durch die Fenster.

„Was können wir tun?“ fragt Theroux. „Können wir die Polizei rufen?“ Seine palästinensischen Gastgeber schauen unbeeindruckt.

In Hebron wird er von Issa Amrou, einem palästinensischen Aktivisten, herumgeführt. Soldaten kommen auf die beiden zu und fragen Amrou, ob er Palästinenser sei. Sie sagen ihm, er dürfe das Gebiet nicht betreten.

„Warum darf er nicht mit uns sein?“ fragt Theroux ganz unschuldig.

„Es gibt Grenzen für Palästinenser“, erklärt der Soldat.

Theroux‘ Off-Stimme beschreibt dies als ein „ungleiches System von Rechten und Gerechtigkeit“. Er verzichtet darauf, es als Apartheid zu bezeichnen, wie es Amnesty International und B’TSelem, die größte israelische Menschenrechtsgruppe, tun.