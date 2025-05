Luftkämpfe zwischen türkischen und israelischen Kampfjets

Teilen

Damaskus – Türkische Kampfflugzeuge lieferten sich Freitag eine angespannte Konfrontation mit israelischen Flugzeugen über dem syrischen Luftraum.

Nach Berichten aus der Region gaben sie elektronische Warnsignale und Störaktionen ab, um israelische Luftangriffe zu verhindern.

Einige Quellen hatten zuvor gemeldet, dass während der intensiven Angriffe der israelischen Luftwaffe auf Syrien am Samstagmorgen türkische F-16-Kampfjets in den syrischen Luftraum eingedrungen sind und die israelischen Kampfjets direkt konfrontiert und vor Angriffen auf türkische Streitkräfte gewarnt haben.

Die israelische Rundfunkbehörde bestätigte den Vorfall und erklärte, dass türkische Kampfflugzeuge Warnsignale aussandten, um israelische Jets zum Verlassen des syrischen Luftraums zu zwingen, was eine erhebliche Eskalation der wachsenden Rivalität zwischen den beiden Regionalmächten darstellt.

Das nahe Zusammentreffen ereignete sich inmitten der laufenden israelischen Bombardierungskampagne in Syrien, die seit dem Sturz des ehemaligen Präsidenten Bashar al-Assad im Dezember 2024 intensiviert wurde. Israel hat zahlreiche Luftangriffe auf syrische Militäreinrichtungen, darunter Kampfjets, Panzer und Luftabwehrsysteme, durchgeführt, um zu verhindern, dass diese von der neuen Regierung unter Interimspräsident Ahmed al-Sharaa genutzt werden.

Luftangriffe auf mögliche türksiche Militärbasen

In den letzten Wochen haben die israelischen Luftangriffe auch strategische Standorte ins Visier genommen, an denen die Türkei Militärbasen errichten wollte, darunter den Luftwaffenstützpunkt T4 in der Nähe von Palmyra und den Militärflughafen von Hama.

Am 2. April bombardierten israelische Jets die Start- und Landebahn, Radarsysteme und Hangars von T4 und machten den Stützpunkt nach Angaben einer der Türkei nahestehenden syrischen Quelle „völlig unbrauchbar“. Ähnliche Angriffe zerstörten den Luftwaffenstützpunkt in Hama, wobei das syrische Außenministerium von nahezu vollständiger Zerstörung und zivilen Opfern berichtete.

Ein israelischer Beamter erklärte gegenüber lokalen Medien, die Angriffe seien eine direkte Botschaft an die Türkei: „Errichtet keine Militärbasis in dem Land und mischt euch nicht in die israelischen Aktivitäten im syrischen Luftraum ein.“

Verteidigungspakt zwischen der Türkei und Syrien

Die Türkei, ein wichtiger Unterstützer der neuen syrischen Regierung, hat mit Damaskus über einen Verteidigungspakt verhandelt, der die Stationierung von Luftabwehrsystemen und Drohnen in Stützpunkten wie T4 und Hama beinhalten könnte. Ankara möchte die Sicherheit Syriens stärken und Bedrohungen entgegentreten, gleichzeitig aber auch seinen Einfluss in der Region ausbauen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan verurteilte das Vorgehen Israels und bezeichnete es als „gefährliche und inakzeptable Provokation“ mit dem Ziel, Syrien zu destabilisieren.

Auch der türkische Außenminister Hakan Fidan verurteilte das Vorgehen Israels, bezeichnete es als Bedrohung für die regionale Stabilität und warf Israel vor, die Fähigkeit Syriens zur Terrorismusbekämpfung zu untergraben. Trotz der Spannungen betonte Fidan, die Türkei strebe keine direkte Konfrontation mit Israel in Syrien an.

Der Vorfall hat Befürchtungen hinsichtlich eines umfassenderen Konflikts geweckt, und Analysten warnen vor den Risiken einer Fehlkalkulation.

„Die Türkei und Israel befinden sich auf einem ideologischen Kollisionskurs“, sagte Soner Cagaptay, Leiter des türkischen Forschungsprogramms am Washington Institute, und schlug vor, dass eine Vermittlung durch Washington eine weitere Eskalation verhindern könnte. In der Zwischenzeit kämpft die fragile syrische Regierung um die Stabilisierung des Landes, wobei Israels Angriffe und die Ambitionen der Türkei den Übergang nach Assad erschweren.