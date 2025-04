Ankara – Inmitten der eskalierenden Spannungen zwischen Indien und Pakistan wegen des Terroranschlags in Pahalgam tauchten mehrere Berichte auf, in denen behauptet wurde, die Türkei habe Waffen an Pakistan geliefert. Auch NEX24 berichtete darüber. Die türkischen Behörden haben diese Berichte nun jedoch dementiert.

In den Berichten hieß es, dass eine türkische C-130E Hercules in Karatschi gelandet sei, um angeblich militärische Ausrüstung zu liefern. Die Berichte gingen viral, und in einigen wurde behauptet, dass sechs C-130E in Pakistan gelandet seien. Einige pakistanische Medien drückten der Türkei für die angebliche Unterstützung sogar ihren Dank aus.

Mehrere indische Experten und Kommentatoren reagierten scharf auf die Meldungen und riefen zu einem landesweiten Boykott des türkischen Tourismus und der türkischen Fluggesellschaften auf.

Swasti Rao, eine geopolitische Kommentatorin und Autorin, betonte die Ernsthaftigkeit des Themas:

„Es ist gut zu sehen, dass die Landung türkischer C130 Hercules-Transportflugzeuge mit Militärfracht in Pakistan in Indien bemerkt wird. Die Türkei hat Pakistan aufgerüstet, mit einer offen anti-indischen Rhetorik“, schrieb sie auf X. “Normalerweise diskutieren wir nur über #China.“ Rao sagte, dass die Türkei nicht nur Pakistan, sondern auch Bangladesch bewaffne. „Es ist beunruhigend“.

Ankara wies die Behauptungen jedoch zurück. Die Direktion für Kommunikation des türkischen Präsidialamtes erklärte, dass ein türkisches Frachtflugzeug lediglich zum Auftanken in Pakistan gelandet sei. Die türkischen Behörden erklärten in einem Beitrag in den sozialen Medien, dass die in einigen Medien kursierenden Behauptungen, die Türkei habe sechs Flugzeuge voller Waffen nach Pakistan geschickt, nicht wahr seien.

„Ein Frachtflugzeug aus der Türkei landete in Pakistan, um aufzutanken. Anschließend setzte es seine Reise fort. Auf spekulative Nachrichten, die nicht von autorisierten Personen und Institutionen stammen, sollte man sich nicht verlassen“, betonte das Präsidialamt.

Ankara hat letzte Woche einen tödlichen Terroranschlag in der Region Pahalgam in Jammu und Kaschmir verurteilt, bei dem mehrere Zivilisten ums Leben kamen und viele weitere verletzt wurden.

The claim reported by certain media outlets that „Türkiye sent six aircraft full of weapons to Pakistan“ is not true.

A single transport aircraft departing from Türkiye landed in Pakistan for refuelling purposes before continuing its journey along the designated route.… pic.twitter.com/80Hn4nFAsP

— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 28, 2025