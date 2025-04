Putin unterzeichnet strategisches Abkommen mit Iran

Moskau – Russland und der Iran haben ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft für 20 Jahre unterzeichnet. Es soll die Zusammenarbeit in Verteidigung, Handel, Energie, Technologie und weiteren Bereichen stärken.

Das Abkommen zielt darauf ab, die Wirtschaftsbeziehungen zu vertiefen, westliche Sanktionen zu umgehen und eine multipolare Weltordnung zu fördern.

Die beiden Seiten vereinbarten, sich gegenseitig bei der Bekämpfung gemeinsamer „Sicherheitsbedrohungen“ zu unterstützen, wie aus einer vom Kreml veröffentlichten Kopie des Textes hervorgeht.

Darüber hinaus vereinbarten sie eine Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Militärpersonal sowie eine Formalisierung des Andockens von Kriegsschiffen und Schiffen in den Häfen der jeweils anderen Seite. Der Iran bemüht sich um fortschrittliche russische Waffen wie S-400-Luftabwehrsysteme und Su-35-Kampfjets, um Bedrohungen, insbesondere durch Israel, zu begegnen. Russland will seinen Einfluss im Nahen Osten stärken, nachdem es Syrien als wichtigen Partner verloren hat und seinen Einfluss in globalen Konflikten beibehalten.

Der russische Präsident Wladimir Putin betonte auf einer Pressekonferenz, die Vereinbarung sei ein Leitfaden für die langfristige Zusammenarbeit zwischen Moskau und Teheran.

„Dieses wegweisende Dokument schafft die Grundlage für eine stabile und nachhaltige Entwicklung Russlands, Irans und der gesamten eurasischen Region“, fügte er hinzu.

Israel betrachtet die strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran mit großer Besorgnis, da sie einen Hauptgegner (den Iran) stärkt und das Sicherheitsumfeld des Landes erschwert. Putins Angebot, das iranische Atomprogramm zu unterstützen, verstärkt die Befürchtung, dass der Iran auf dem Weg zu Atomwaffen ist, was Israel als existenzielle Bedrohung betrachtet. Israel hat wiederholt geschworen, den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern, notfalls auch durch militärische Maßnahmen.

Trotz dieser Bedenken hat Israel in der Vergangenheit eine vorsichtige, aber kooperative Beziehung zu Russland gepflegt, um die operative Freiheit in Syrien zu gewährleisten, wo Russland einen großen Teil des Luftraums und der militärischen Mittel kontrollierte. Dieser Ansatz ermöglicht es Israel, Angriffe auf iranische Ziele zu koordinieren und gleichzeitig eine direkte Konfrontation mit Moskau zu vermeiden.

Israel wird wahrscheinlich seine diplomatischen Bemühungen verstärken, um Russland davon abzuhalten, fortschrittliche Waffen an den Iran zu liefern, indem es seine Kontakte zu Moskau nutzt. Da Russland jedoch seiner strategischen Partnerschaft mit dem Iran Priorität einräumt, sind die Erfolgsaussichten begrenzt.

