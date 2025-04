Israelischer Oppositionspolitiker: Juden werden Juden töten

Teilen

Jerusalem – Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid warnte am Sonntag eindringlich davor, dass Israel am Rande innenpolitischer Gewalt stehe:

„Juden werden Juden töten“, weil Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Regierung die Hetze eskalieren ließen. Auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv verwies Lapid auf „eindeutige Geheimdienstinformationen“, die auf die Gefahr eines politischen Attentats hinweisen, und machte Netanjahu dafür verantwortlich, dass es ihm nicht gelungen sei, die aufrührerische Rhetorik seiner Verbündeten einzudämmen.

Entlassung von Shin Bet-Chef Ronen Bar

Lapids alarmierende Erklärung kommt inmitten der erhöhten Spannungen im Zusammenhang mit der umstrittenen Entlassung von Shin Bet-Chef Ronen Bar, die einen politischen Feuersturm ausgelöst hat.

Der Oppositionsführer verwies auf eine Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien und Erklärungen von Koalitionsmitgliedern, darunter Finanzminister Bezalel Smotrich und Netanjahus Sohn Yair Netanjahu, in denen Bar des Versuchs eines „Staatsstreichs“ beschuldigt und der Shin Bet als „private Miliz des tiefen Staates“ bezeichnet wurde.

Lapid argumentierte, dass eine solche Rhetorik zu extremen Drohungen gegen Bar und Generalstaatsanwalt Gali Baharav-Miara geführt habe, die nun beide aufgrund von Aufwiegelung im Inland und nicht wegen Bedrohungen von außen stark bewacht werden müssten.

„Juden werden Juden töten“

„Es wird politische Attentate geben. Juden werden Juden töten“, erklärte Lapid und betonte das noch nie dagewesene Ausmaß von “Aufwiegelung und Wahnsinn“ in der israelischen Politik. Er forderte Netanjahu auf, „Ihre Minister, Ihren Sohn in Miami und Ihre Sprachrohre in den Medien zum Schweigen zu bringen“ und die Sicherheitskräfte zu unterstützen, anstatt die Spaltung zu schüren.

„Sie werden nicht sagen können: ‚Ich wusste es nicht‘“, warnte Lapid und machte den Premierminister direkt für die gefährliche Entwicklung verantwortlich.

Die Kontroverse geht auf Netanjahus Entscheidung vom 21. März zurück, Bar zu entlassen. Kritiker behaupten, dieser Schritt sei durch die Ermittlungen des Shin Bet über angebliche Verbindungen zwischen dem Büro des Premierministers und Katar motiviert, die als „Qatargate“ bezeichnet werden.

Der Oberste Gerichtshof hat inzwischen die Entlassung Bars bis zur Überprüfung ausgesetzt, wobei Berichte darauf hindeuten, dass das Büro von Netanjahu Druck auf Bar ausübte, damit er keine Erklärung abgibt, in der er seine Anschuldigungen gegen die Regierung detailliert darlegt.

Lapid räumte ein, dass Bar nach dem Hamas-Anschlag vom Oktober 2023 hätte zurücktreten sollen, bestand aber darauf, dass jede Entlassung ordnungsgemäße rechtliche Verfahren einhalten und die Qatargate-Untersuchung nicht behindern müsse.

Parallelen zu früheren Warnungen

Lapids Äußerungen weisen Parallelen zu seinen früheren Warnungen auf, darunter eine zwei Wochen vor dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023, als er vor einer drohenden Sicherheitskatastrophe warnte. Die gegenwärtige Krise bezeichnet er nun als eine interne Bedrohung, die durch das, was er eine „Giftmaschine“ nennt, die von Netanjahu und seinen Verbündeten betrieben wird, noch verschärft wird.

Yair Golan, Vorsitzender der Oppositionspartei Die Demokraten, schloss sich Lapids Bedenken an und beschuldigte den Premierminister, das Land in einen „weiteren politischen Mord“ zu treiben, um sich an die Macht zu klammern, berichtet Times of Israel.

Während Israel mit diesem unbeständigen politischen Klima zu kämpfen hat, unterstreicht Lapids Warnung die tiefe Spaltung des Landes und lässt eine Eskalation der Spannungen zu einem Zeitpunkt befürchten.