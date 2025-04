Houston – Die Firma Blue Origin von Jeff Bezos hat am Montag seine Verlobte Lauren Sanchez mit einer rein weiblichen Prominenten-Crew, zu der auch Katy Perry und Gayle King gehörten, ins All gebracht.

Es war die jüngste Welle im Weltraumtourismus, bei dem mehr Reiche und Berühmte als je zuvor – oder Glückliche und gut Vernetzte – in den Bereich der Schwerelosigkeit eintreten können, der traditionell von professionellen Astronauten beherrscht wird.

Die New-Shepard-Rakete startete von West-Texas aus zu einem schnellen Auf- und Abflug. In einer Höhe von 105 Kilometern (65 Meilen) winkte der Rand des Weltraums und versprach einige kostbare Minuten der Schwerelosigkeit.

Sanchez, eine Hubschrauberpilotin und ehemalige Fernsehjournalistin, lud die anderen zu dem 10-minütigen, vollautomatischen Flug ein und sorgte zusammen mit der Sängerin und Songschreiberin Perry und der „CBS Mornings“-Moderatorin King für Staraufgebot.

Mit an Bord waren auch die Filmproduzentin Kerianne Flynn, Aisha Bowe, eine ehemalige NASA-Ingenieurin, die ihr eigenes Unternehmen zur Förderung der wissenschaftlichen Bildung gegründet hat, und Amanda Nguyen, eine Wissenschaftlerin, die Planeten in der Nähe anderer Sterne untersucht hat und sich jetzt für Überlebende sexueller Gewalt einsetzt.

Perry erklärte gegenüber Medien, warum sie „What a Wonderful World“ im Weltraum gesungen hat, nachdem sie mit der Blue Origin-Rakete in Texas gelandet war.

„Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, meine Lieder zu singen, es geht um eine kollektive Energie dort drinnen, es geht um uns, es geht darum, Raum für zukünftige Frauen zu schaffen und Raum einzunehmen und dazuzugehören, und es geht um diese wunderbare Welt, die wir dort draußen sehen und sie zu schätzen wissen“, sagte Perry. „Das alles ist zum Wohle der Erde.“

King beschrieb das Gefühl der Ruhe und des Friedens, das sie in der Schwerelosigkeit des Weltraums empfand.

„Wenn man auf den Planeten hinunterblickt, denkt man, dass wir von dort kommen“, sagte sie. „Und für mich ist es eine Erinnerung daran, dass wir etwas besser machen müssen, besser sein müssen.“

Dave Limp, der CEO von Blue Origin, postete ein Gruppenfoto auf X, nachdem die Kapsel in Texas gelandet war.

„Was für eine erstaunliche Crew!“, schrieb er. „Großartiger Flug heute Morgen.“

Blue Origin lehnte es ab, zu sagen, wie viel der Flug kostete oder wer was bezahlte. Die Reise fand zwei Monate vor der Heirat von Sanchez und Bezos in Venedig statt.

The Blue Origin all-female crew, including Katy Perry, have launched into Space. pic.twitter.com/18Oo6GAnOa

— Pop Base (@PopBase) April 14, 2025