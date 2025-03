Wales plant Strafen gegen lügende Politiker

Teilen

Cardiff – Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Politik wiederherzustellen, sollen Politiker in Wales, die absichtlich lügen, mit ernsthaften Konsequenzen bestraft werden, einschließlich der Suspendierung oder sogar der Entlassung aus dem Amt.

Die international beachtete Initiative zielt darauf ab, gewählte Amtsträger und Kandidaten für irreführende Aussagen zur Rechenschaft zu ziehen, und könnte damit einen weltweiten Präzedenzfall schaffen.

Der Ausschuss für Verhaltensnormen des Senedd hat kürzlich einen umfassenden 79-seitigen Bericht veröffentlicht, in dem die walisische Regierung aufgefordert wird, die Gesetze für politische Unredlichkeit zu verschärfen.

Nach dem vorgeschlagenen Rahmen könnten Mitglieder des Senedd (MS) und Wahlkandidaten, die der vorsätzlichen Täuschung für schuldig befunden werden, mit Sanktionen belegt werden, die von Geldstrafen bis zum Ausschluss von ihrem Mandat reichen.

Der Bericht schlägt vor, dass solche Fälle in schwerwiegenden Fällen zu einer Abberufung durch die Wählerschaft führen könnten, so dass die Öffentlichkeit das letzte Wort hätte.

Wachsende Frustration über mangelnde Rechenschaftspflicht der Politiker

Der Vorstoß für diese Reformen ist auf die wachsende Frustration über die bröckelnden öffentlichen Dienste und die vermeintlich mangelnde Rechenschaftspflicht der Politiker zurückzuführen. Die Idee wurde erstmals von Adam Price, Abgeordneter von Plaid Cymru, vorgebracht und hat an Zugkraft gewonnen, da sich Wales im Vorfeld der Senedd-Wahlen im Jahr 2026 auf erhebliche Veränderungen bei den Wahlen vorbereitet.

„Der Senedd muss das walisische Volk wirksam vertreten, und die Menschen sollten denjenigen, die sie vertreten, vertrauen können“, erklärte der Ausschuss und betonte die Notwendigkeit eines robusten Systems zur Abschreckung vor Unehrlichkeit.

In früheren Diskussionen wurde zwar erwogen, Lügen unter Strafe zu stellen, aber der Ausschuss verwarf diesen Ansatz schließlich wegen seiner Komplexität und der Gefahr einer Politisierung der Gerichte.

Stattdessen hat sich der Schwerpunkt auf zivilrechtliche Sanktionen und ein unabhängiges Gerichtsverfahren verlagert. Einrichtungen wie der Ombudsmann für den öffentlichen Dienst in Wales oder das Adjudication Panel for Wales könnten die Ermittlungen überwachen und für Unparteilichkeit sorgen. Politiker hätten auch das Recht, gegen Entscheidungen Berufung einzulegen, um einen Missbrauch des Systems zu verhindern.

„Weltweit bahnbrechende Gesetzgebung“

Die walisische Regierung hat sich verpflichtet, bis zum nächsten Jahr eine – wie sie es nennt – „weltweit bahnbrechende“ Gesetzgebung einzuführen, ein Versprechen, das sowohl auf Lob als auch auf Skepsis gestoßen ist.

Die Befürworter, darunter der Thinktank Compassion in Politics, argumentieren, dass es längst überfällig ist, Politiker an professionelle Standards zu binden, die denen von Anwälten oder Ärzten entsprechen. „Damit steht Wales an vorderster Front im Kampf gegen politische Täuschung“, so Jennifer Nadel, Co-Direktorin.

Kritiker bezweifeln jedoch, dass die Durchsetzung solcher Vorschriften praktikabel ist. Der Nachweis einer Täuschungsabsicht könnte ein juristisches Minenfeld sein, und einige befürchten, dass die Maßnahmen die freie Meinungsäußerung unterdrücken oder als Waffe gegen politische Rivalen eingesetzt werden könnten.

Jonathan Rees KC von der Anwaltskammer für Strafrecht warnte bereits vor den Risiken, die Gerichte in politische Streitigkeiten hineinzuziehen, eine Sorge, die die Entscheidung des Ausschusses beeinflusste, eine Kriminalisierung zu vermeiden.

Öffentliche Meinung weitgehend positiv

Die öffentliche Meinung, die sich in den jüngsten Diskussionen widerspiegelt, scheint weitgehend positiv zu sein. Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der das Vertrauen in die Politiker im gesamten Vereinigten Königreich auf einem Tiefpunkt ist, und Wales versucht, sich von der Masse abzuheben, indem es das Thema direkt anspricht.

Angesichts der bevorstehenden Wahlen im Jahr 2026, die ein stärkeres Verhältniswahlrecht und eine größere Anzahl von Sitzen im Senedd mit sich bringen, könnten diese Reformen die politische Landschaft neu gestalten.

Wenn sie erfolgreich sind, könnte Wales die erste Region der Welt werden, die ein solches System einführt, und möglicherweise ähnliche Bemühungen in anderen Ländern inspirieren.

