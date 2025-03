Teilen

Los Angeles – Eine Petition, in der die Freilassung eines pro-palästinensischen Studentenaktivisten gefordert wird, hat mehr als 3 Millionen Unterschriften gesammelt. Die Aktivisten haben zu einer weltweiten Unterstützung aufgerufen.

Der in Syrien geborene Mahmoud Khalil, der sich dauerhaft legal in den USA aufhält und eine Schlüsselrolle bei den Protesten gegen den Gaza-Krieg auf dem Campus der Columbia University im vergangenen Jahr spielte, wurde am Samstag von Beamten der Einwanderungsbehörde festgenommen.

Präsident Donald Trump, der versprochen hat, gegen pro-palästinensische Demonstranten vorzugehen, sagte, die Verhaftung sei „die erste von vielen, die noch kommen werden“.

Die Festnahme löste Proteste und eine wachsende Bewegung aus, die der Trump-Regierung vorwirft, ihn wegen seines pro-palästinensischen Engagements ins Visier zu nehmen. Seine Unterstützer, von Studenten bis hin zu Gesetzgebern, argumentieren, dass seine Verhaftung ein eklatanter Angriff auf die Redefreiheit und die Rechte von Einwanderern ist.

„Der US-Regierung gefallen einige seiner Meinungen nicht, weshalb sie ihn verhaftet hat und Pläne für seine Abschiebung schmiedet. Vielleicht magst du Mahmouds Meinungen nicht. Vielleicht stimmen Sie nicht mit ihm überein. Nun gut. Aber der Punkt ist: Die US-Regierung verhaftet legale Einwanderer – Menschen mit GREEN CARDS – weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen haben. Das ist nicht das Verhalten einer Nation, die das „Land der Freien und die Heimat der Tapferen“ ist. Es ist ein Akt tiefster Feigheit und eine willkürliche und grausame Machtausübung“, schrieb etwa Matt Mikalatos.

Mikalatos ist ein christlicher Autor, Redner und Missionar. Er lebt in der Gegend von Portland und ist Autor der theologischen Komödien Night of the Living Dead Christian und My Imaginary Jesus sowie des Fantasy-Romans The Sword of Six Worlds.

Als Khalil und seine Frau ihr universitätseigenes Wohnhaus betraten, traten zwei Männer in Zivilkleidung durch die Tür hinter ihnen ein. Die Männer behaupteten, sie seien ICE-Agenten (US-Einwanderungsbehörde). Sie behaupteten auch, dass sie einen Haftbefehl gegen Mahmoud auf ihrem Telefon hätten und dass sein Studentenvisum widerrufen würde.

Khalil erklärte den Beamten daraufhin, dass er im Besitz einer Green Card sei. Seine Frau eilte in die Wohnung, um sie zu holen. Als sie zurückkehrte, kontaktierten die Agenten ihre Vorgesetzten und erfuhren, dass „auch diese Karte widerrufen werden soll“. Die Beamten weigerten sich, Mahmouds Frau einen Grund für seine Inhaftierung zu nennen. Auch Mahmouds Anwalt wurde Berichten zufolge eine Auskunft verweigert.

Khalil, der im Dezember 2024 seinen Master-Abschluss an der Columbia School of International and Public Affairs machte, erlangte Bekanntheit als Verhandlungsführer während der Proteste des Gaza Solidarity Encampment im vergangenen Frühjahr.

Die Petition, die von der gemeinnützigen Organisation Action Network ins Leben gerufen wurde, ist zu einem Sammelpunkt für Khalils Unterstützer geworden. (Link)

„Dies ist ein Angriff auf die Redefreiheit und die Rechte von Einwanderern“, sagte Maryam Alwan, eine 22-jährige Columbia-Studentin, die sich in der pro-palästinensischen Bewegung auf dem Campus engagiert. „Mahmoud hat sich für Gerechtigkeit eingesetzt, und jetzt wird er dafür bestraft. Ich habe die ganze Nacht nach seiner Verhaftung nicht geschlafen – es fühlt sich nicht real an.“

Alwan, die selbst während der Proteste im letzten Jahr verhaftet wurde, befürchtet, dass amerikanische Bürger die nächsten sein könnten. „Wenn sie Mahmoud so etwas antun können, ist niemand mehr sicher“, fügte sie hinzu.

Vierzehn Mitglieder des Kongresses, darunter prominente „Squad“-Mitglieder wie die Abgeordnete Ilhan Omar, haben sich ebenfalls der Forderung nach Khalils Freilassung angeschlossen und einen Brief unterzeichnet, in dem sie seine Inhaftierung als einen Akt „antipalästinensischen Rassismus‘ verurteilen, der die Palästina-Solidaritätsbewegung zum Schweigen bringen soll.“

Die Ehefrau von Khalil, deren Name nicht veröffentlicht wurde, hat über das Anwaltsteam ihres Mannes einen emotionalen Appell abgegeben.

„Mein Mann wurde aus unserem Haus entführt“, sagte sie in einer Erklärung, die von ihren Anwälten am 13. März vor dem Thurgood Marshall Courthouse in New York verlesen wurde. „Anstatt unser Kinderzimmer einzurichten und in Erwartung unseres ersten Kindes Babykleidung zu waschen, muss ich mich fragen, wann Mahmoud mich aus einer Haftanstalt anrufen wird. Ich fordere seine sofortige Freilassung und seine Rückkehr zu unserer Familie.“

Ihre Worte fanden großen Widerhall, und ihre Forderung wurde von Unterstützern auf Social-Media-Plattformen wie X weiterverbreitet, wo Beiträge über die Petition große Aufmerksamkeit erlangten.

Juden protestieren Festnahme

Am Freitag haben Jüdische Demonstranten den Trump Tower in New York gestürmt und die Freilassung Khalils gefordert. Mindestens 150 Menschen strömten in die Lobby des Gebäudes in Midtown Manhattan, um gegen die Inhaftierung zu demonstrieren.