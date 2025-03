Türkei: Millionenbeträge im Imamoglu-Umfeld entdeckt

Istanbul – Die türkische Polizei entdeckte bei einer Razzia im Haus eines ins Ausland geflüchteten Mannes, der dem Umfeld des verhafteten Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu nahesteht, große Geldbeträge.

Emrah Bağdatlı selbst soll bereits am 5. März mit dem Auto nach Griechenland und von dort nach Houston (USA) geflüchtet sein. Bağdatlı gilt als eine der Schlüsselfiguren in der Korruptionsaffäre um den inhaftierten Bürgermeister von Istanbul.

Im Rahmen zweier separater Ermittlungen der Istanbuler Generalstaatsanwaltschaft gegen die Stadtverwaltung Istanbul wegen Terrorismus und organisierter Kriminalität wurden am gestrigen Donnerstag der Oberbürgermeister Istanbuls, Ekrem Imamoğlu, sowie zahlreiche weitere Personen festgenommen.

Die gegen ihn eingeleiteten rechtlichen Schritte betreffen zwei Hauptuntersuchungen: eine Korruptionsuntersuchung im Zusammenhang mit öffentlichen Ausschreibungen und eine kommunale Beschäftigungssache, bei der es um die Einstellung von Personen mit Verbindungen zur terroristischen Vereinigung PKK geht. Darüber hinaus wirft die türkische Staatsanwaltschaft Imamoğlu Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Erpressung, Bestechung und schwerer Betrug vor.

Fall von Korruption und Ausschreibungsmanipulation

Im Mittelpunkt dieser Untersuchung stehen Vorwürfe wegen unregelmäßiger öffentlicher Ausschreibungen, Bestechung und organisierten finanziellen Fehlverhaltens. Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass der Bürgermeister und seine Mitarbeiter an einem systematischen Korruptionsnetzwerk innerhalb mehrerer Tochtergesellschaften der Istanbuler Stadtverwaltung (IBB) beteiligt waren, darunter Medya A.S., Kultur A.S., KIPTAS und ISFALT.

Eine der wichtigsten Ermittlungen konzentriert sich auf die Vorwürfe, dass Imamoglu und hochrangige Beamte der IBB an Ausschreibungsmanipulationen und finanziellem Fehlverhalten beteiligt waren.

Die Staatsanwaltschaft wirft Imamoglu vor, ein Netzwerk zu leiten, an dem mehrere Unternehmen und hochrangige Beamte beteiligt waren, und über die Tochtergesellschaften der Stadtverwaltung unrechtmäßige Ausschreibungen zu ermöglichen.

Diese Anschuldigungen führten Berichten zufolge zur Verhaftung von 100 weiteren Personen, darunter Geschäftsleute, Bauunternehmen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die angeblich an unregelmäßigen Ausschreibungen beteiligt waren.