Schwangere Palästinenserin durch israelische Schüsse getötet

Tel Aviv – Das israelische Militär hat seine Angriffe im besetzten Westjordanland ausgeweitet und bei einer Razzia im Flüchtlingslager Nur Shams in den palästinensischen Gebieten zwei Frauen getötet.

Sundus Jamal Shalabi, 23, die im achten Monat schwanger war, und ihr ungeborenes Kind wurden am Sonntagmorgen von israelischen Schüssen getroffen und getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Der Ehemann von Shalabi wurde bei dem Angriff lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben des Ministeriums konnten die medizinischen Teams Shalabi und ihr ungeborenes Kind nicht retten, da die israelischen Streitkräfte den Zugang blockierten.

Das palästinensische Außenministerium erklärte, der Tod von Shalabi sei das jüngste Beispiel für die gezielten Angriffe des israelischen Militärs auf Zivilisten.

Der Angriff fand in der Morgendämmerung statt, und die medizinischen Teams konnten die Opfer nicht erreichen, da die israelischen Streitkräfte den Zugang blockierten. Sie wurden schließlich in das Thabet Thabet Governmental Hospital gebracht.

21-jährige Palästinenserin erschossen

Am selben Tag wurde eine weitere Palästinenserin von den israelischen Streitkräften in dem Lager östlich von Tulkarm erschossen. Rahaf Fuad Abdullah, 21, war auf der Stelle tot, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa.

Nach Angaben von Wafa stürmte die israelische Armee am frühen Sonntag das Lager in der Region Tulkarm im besetzten Westjordanland und setzte schwere Maschinen und Bulldozer ein, um Dutzende von Häusern zu zerstören, während Aufklärungsflugzeuge das Lager in niedriger Höhe überflogen

Der Überfall auf das Lager Nur Shams erfolgte im Zuge der wochenlangen Militäroperation der israelischen Streitkräfte im Norden des besetzten Westjordanlandes, die sich gegen Dschenin, Lager in Tulkarem und Far’a im Gouvernement Tubas richtet.

Durch die Angriffe wurden in den letzten Wochen mehr als 26.000 Palästinenser aus ihren Häusern in Jenin und Tulkarem vertrieben.

Seit der Ankündigung eines Waffenstillstands im Gazastreifen im vergangenen Monat hat Israel die Häufigkeit und Intensität seiner Angriffe im gesamten besetzten Westjordanland erhöht.

Wafa berichtete, dass weitere israelische Militärverstärkungen vom Hamra-Kontrollpunkt aus in Richtung des Lagers Far’a verlegt wurden, während die israelischen Streitkräfte weiterhin Infrastruktur und Privateigentum in dem Gebiet zerstören.