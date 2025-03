Prozesstermin steht fest: Mord an Mattia Ahmet Minguzzi

Teilen

Istanbul – Der Prozesstermin für den tragischen Mord an dem 15-jährigen Mattia Ahmet Minguzzi, der bei einem brutalen Angriff auf einem Markt im Istanbuler Stadtteil Kadıköy erstochen wurde, wurde bestätigt.

Medienberichten zufolge wurde die Anklageschrift angenommen, und die beiden Verdächtigen, die nur als B.B. und U.B. identifiziert wurden, werden sich am 10. April 2025 vor dem Istanbuler Jugendgericht verantworten müssen.

Die Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafen von bis zu 24 Jahren für die beiden Minderjährigen, die der „vorsätzlichen Tötung eines Kindes“ angeklagt sind.

Der Vorfall ereignete sich am 24. Januar 2025 auf dem historischen Salı Pazarı (Dienstagsmarkt) in Kadıköy, einem belebten Viertel auf der asiatischen Seite Istanbuls. Mattia Ahmet, der Sohn des berühmten italienischen Kochs Andrea Minguzzi und der türkischen Cellistin Yasemin Akıncılar, war beim Einkaufen, als er in eine Auseinandersetzung mit B.B., einem 15-jährigen Verdächtigen, verwickelt wurde.

Berichten zufolge stach B.B. fünfmal auf Minguzzi ein und fügte ihm schwere Wunden in der Brust und anderen Bereichen zu. U.B., ein weiterer Minderjähriger, der am Tatort anwesend war, soll Minguzzi getreten haben, als dieser blutend am Boden lag. Trotz 14-tägiger Intensivpflege erlag Minguzzi am 9. Februar 2025 seinen Verletzungen.

Nach einer raschen Untersuchung wurden die beiden Verdächtigen von der Polizei festgenommen und anschließend inhaftiert. Die Generalstaatsanwaltschaft Anadolu schloss ihre Ermittlungen ab und klagte die beiden wegen „vorsätzlicher Tötung eines Kindes“ an, eine Straftat, die nach türkischem Recht mit 18 bis 24 Jahren Gefängnis bestraft wird.

Der Fall wurde aufgrund des Alters der Angeklagten einem Jugendgericht zugewiesen, was eine breite Debatte über die Angemessenheit der Strafen für Minderjährige, die Gewaltverbrechen begehen, auslöste. In Unterschriftenaktionen wurden höhere Strafen gefordert.

Der Mord hat in der Türkei und darüber hinaus Schockwellen ausgelöst und die Aufmerksamkeit auf Fragen der Jugendgewalt und der rechtlichen Behandlung jugendlicher Straftäter gelenkt.

Mattia, ein Schüler des renommierten Özel İtalyan Lisesi (Italienisches Gymnasium) in Beyoğlu, wurde von seiner Familie und seiner Gemeinde als vielversprechender junger Mensch mit einer glänzenden Zukunft beschrieben. Seine Eltern, beides prominente Persönlichkeiten in ihren jeweiligen Bereichen, haben öffentlich um ihren Verlust getrauert und Gerechtigkeit gefordert.

Kadıköy’de vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi tek başına Filistin için eylem yaparken ve daha küçük yaşta namaza alışırken… Rabbim onu Cennette Peygamberlere komşu kılsın, ona kıyanlara gün yüzü göstermesin 🤲🏻 pic.twitter.com/hdD3ozw7B2 — Tuğberk (@tugberk37) March 5, 2025

