Französischer Politiker fordert Freiheitsstatue zurück

Paris – In einer kühnen Rede forderte der französische Europaabgeordnete Raphaël Glucksmann die Vereinigten Staaten auf, die Freiheitsstatue, das ikonische Freiheitssymbol, das Frankreich den Amerikanern vor fast 140 Jahren geschenkt hat, zurückzugeben.

Der Mitte-Links-Politiker erklärte am Sonntag auf einem Kongress seiner Bewegung Place Publique, dass die USA nicht mehr die Werte verkörpern, die die historische Geste inspiriert haben.

„Wir werden den Amerikanern, die sich auf die Seite der Tyrannen geschlagen haben, den Amerikanern, die Forscher entlassen haben, weil sie wissenschaftliche Freiheit forderten, sagen: ‚Gebt uns die Freiheitsstatue zurück’“, erklärte Glucksmann vor einer jubelnden Menge von Anhängern.

Außerdem wies Glucksmann auf die Kürzungen der Bundesmittel für amerikanische Forschungseinrichtungen hin, die seiner Meinung nach die wissenschaftliche Freiheit einschränken – ein Wert, der seiner Meinung nach für die Symbolik der Statue von zentraler Bedeutung ist.

„Das Zweite, was wir den Amerikanern sagen werden, ist: ‚Wenn ihr eure besten Forscher entlassen wollt, wenn ihr all die Menschen entlassen wollt, die durch ihre Freiheit und ihren Sinn für Innovation euer Land zur führenden Macht der Welt gemacht haben, dann werden wir sie hier willkommen heißen’“, fügte er hinzu.

Während Glucksmanns Aufruf mit ziemlicher Sicherheit symbolisch ist – die 225 Tonnen schwere Statue zurück nach Frankreich zu bringen, wäre ein logistischer Albtraum – haben seine Worte die Diskussion über den Zustand von Demokratie und Freiheit in den USA neu entfacht.

Die Freiheitsstatue – ursprünglich La Liberté éclairant le monde (Die Freiheit, die die Welt erleuchtet) genannt – wurde ursprünglich von dem französischen Politiker Edouard de Laboulaye entworfen und von dem französischen Künstler Auguste Bartholdi (1834 – 1904) gestaltet.

Sie gilt als Symbol für Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie und wurde dem amerikanischen Minister in Paris am 4. Juli 1880 feierlich überreicht. Die offizielle Enthüllung fand am 28. Oktober 1886 im Hafen von New York City statt, um den hundertsten Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung zu feiern.

French MEP Raphaël Glucksmann says the US should give back the Statue of Liberty:

„We’re going to say to the Americans who have chosen to side with the tyrants, to the Americans who fired researchers for demanding scientific freedom: ‘Give us back the Statue of Liberty.’“ pic.twitter.com/XnwwI7YQQ2

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 16, 2025