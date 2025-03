Ekrem Imamoğlu: „Wir werden siegen“

Teilen

Istanbul – Der Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoğlu, gab nach seiner Verhaftung auf seinem Social-Media-Konto eine erste Erklärung ab und wandte sich an Präsident Recep Tayyip Erdoğan, ohne ihn namentlich zu nennen.

Imamoğlu rief die Bürger dazu auf, „die Hoffnung nicht zu verlieren“.

Ein Gericht hatte kurz zuvor Untersuchungshaft gegen den bereits am Mittwoch festgenommenen CHP-Politiker angeordnet.

Terrorrismusvorwürfe abgelehnt

Die Generalstaatsanwaltschaft Istanbul gab bekannt, dass Ekrem Imamoğlu im Rahmen der gegen ihn eingeleiteten Ermittlungen wegen „Korruption“ verhaftet wurde. Der Antrag des Staatsanwalts auf Verhaftung im Rahmen der wegen „Terrorismus“ eingeleiteten Ermittlungen wurde abgelehnt.

„Angst nützt nichts! Ihr werdet so oder so besiegt werden! Ihr werdet durch unsere Rechtschaffenheit, unseren Mut, unsere Demut und unser Lächeln besiegt werden!“, sagte Imamoğlu an die Regierung gewandt ohne einen Namen zu nennen.

An die Bürger appelierte Imamoğlu: „Seid nicht traurig, seid nicht deprimiert, verliert nicht die Hoffnung“ und sagte: „Wir werden diesen Putsch gegen unsere Demokratie, diesen schwarzen Fleck mit unseren gemeinsamen Händen entfernen.“

Imamoğlu:

„Die Tage sind nahe, an denen die Menschen, die diesen Prozess leiten, vor dem Allmächtigen sowohl im Diesseits als auch im Jenseits zur Rechenschaft gezogen werden. Ich lade 86 Millionen Bürgerinnen und Bürger ein, an die Wahlurnen zu gehen und der ganzen Welt den Kampf für Demokratie und Gerechtigkeit zu verkünden. Ich stehe aufrecht, ich werde mich niemals beugen. Alles wird gut werden…“

Zahlreiche Festnahmen