Devlet Bahçeli dankt Selahattin Demirtaş mit einem Anruf

Ankara – Nachdem PKK-Führer Abdullah Öcalan die Terrororganisation in den letzten Tagen aufgefordert hatte, die Waffen niederzulegen, berichtete ein der nationalistischen MHP nahestehendes Nachrichtenportal, dass Parteichef Devlet Bahçeli den in Edirne inhaftierten Selahattin Demirtaş angerufen habe.

Demirtaş ist ein türkischer Politiker, Anwalt und Autor kurdischer Herkunft. Geboren am 10. April 1973 in Palu, Provinz Elazığ, gehört er der Zaza-sprechenden kurdischen Gemeinschaft an. Er war von 2014 bis 2018 Co-Vorsitzender der Halkların Demokratik Partisi (HDP), einer linken, pro-kurdischen Partei.

Seit dem 4. November 2016 befindet sich Demirtaş in Haft, zunächst wegen Vorwürfen der „Propaganda für eine terroristische Organisation“ (PKK) und später wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei den Kobani-Protesten 2014, bei denen nach einem HDP-Aufruf 35 Menschen starben