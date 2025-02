Wien – Österreichische Sicherheitsbehörden haben beim britischen Aufdeckungsjournalisten Richard Medhurst eine Razzia durchgeführt.

Medhurst, der für seine kritische Berichterstattung über den israelischen Völkermord im Gazastreifen bekannt ist, beharrt darauf, dass britischer Druck zu seiner Verhaftung geführt hat, und bezeichnet dies als staatliche Gewalt und einen direkten Angriff auf den Journalismus, die Meinungsfreiheit und die Demokratie. Medhurst wurden schwere Vorwürfe gemacht, darunter die Mitgliedschaft in der Hamas, die er vehement bestreitet. Anschuldigungen, die zu einer Freiheitsstrafe von bis zu über 10 Jahren führen können.

Medhurst bezeichnete die Razzia als „Falle“ und gab an, dass ihm nach einem kurzen Verhör mit dem Entzug seiner Aufenthaltsgenehmigung gedroht wurde. „Sie beschlagnahmten mein Telefon und durchwühlten meine Wohnung, wobei sie mein Studio auf den Kopf stellten“, sagte er und fügte hinzu, dass die Behörden sein Hab und Gut fotografierten und journalistische Werkzeuge im Wert von Jahren beschlagnahmten.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Medhurst aufgrund seiner Berichterstattung mit rechtlichen Problemen konfrontiert ist. Im August 2024 wurde er auf dem Londoner Flughafen Heathrow auf der Grundlage des britischen Terrorismusgesetzes verhaftet und fast 24 Stunden lang festgehalten. Diese Verhaftung stand ebenfalls im Zusammenhang mit seiner journalistischen Tätigkeit, insbesondere mit seiner Berichterstattung über den Konflikt zwischen Israel und der Hamas und seiner lautstarken Kritik an der israelischen Politik in Gaza.

Die österreichische Razzia und die anschließende Verhaftung haben erhebliche Bedenken hinsichtlich der Pressefreiheit geweckt. Kritiker behaupten, dass derartige Maßnahmen ein Versuch sind, Journalisten zum Schweigen zu bringen, die sich kritisch zu bestimmten politischen Darstellungen äußern. Die National Union of Journalists (NUJ) und die International Federation of Journalists (IFJ) haben ähnliche Aktionen gegen Journalisten verurteilt und auf die abschreckende Wirkung hingewiesen, die solche Verhaftungen auf die Meinungsfreiheit und die journalistische Integrität haben können.

George Galloway: „Richard Medhurst is a friend of ours.“

„He’s a voice that needs to be heard, and it’s time that the secret state, wherever they are, lay off.“

„Hands off Richard Medhust!“#RichardMedhurst #WorkersPartyGB #Congress2025 pic.twitter.com/7IhFzKtNlM

— Workers Party of Britain (@WorkersPartyGB) February 8, 2025