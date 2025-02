Teilen

Miami – Ein US-Jude aus Florida ist wegen versuchten Mordes angeklagt worden, nachdem er zwei israelische Touristen angeschossen hatte, die er für Palästinenser hielt.

Einem Bericht der örtlichen Polizei zufolge sagte der 27-jährige Verdächtige Mordechai Bravman, er sei mit seinem Pickup in der Gegend von Miami Beach unterwegs gewesen, als er zwei Personen sah, die er für Palästinenser hielt. Daraufhin hielt er an und eröffnete das Feuer.

Bravman wurde wegen zweifachen versuchten Mordes angeklagt, so ein Bericht von CBS News unter Berufung auf Verhaftungsunterlagen.

Auf die beiden Opfer, einen Vater und einen Sohn, wurde 17 Mal geschossen, wie lokale Nachrichten berichteten. Einer wurde in die Schulter getroffen, der andere am Unterarm verwundet. Beide überlebten.

Nach dem Vorfall behauptete eines der Opfer, Ari Rabey, in den sozialen Medien, der Angriff sei „antisemitisch“ gewesen, und postete die Botschaft „Tod den Arabern“, was breite Kritik auslöste.

CAIR verurteilt Tat

In einer Erklärung verurteilte CAIR, die größte muslimische Interessenvertretung in den USA, sowohl die Schießerei als auch den Beitrag von Rabey und bezeichnete ihn als Beispiel für „rassistische antipalästinensische Ansichten“.

„Es ist zutiefst ironisch und bezeichnend, dass sowohl der mutmaßliche pro-israelische Täter als auch das pro-israelische Opfer der Schießerei in Miami Beach angeblich rassistische, anti-palästinensische Ansichten vertreten“, sagte CAIR National Executive Director Nihad Awad. „Dies ist nur das jüngste Beispiel für den Hass, der sich gegen die palästinensisch-amerikanische Gemeinschaft in diesem Land und die Palästinenser in ihrem Heimatland richtet.“

Die Schießerei fällt in eine Zeit, in der Interessengruppen davor warnen, dass antimuslimische und antisemitische Hetze seit dem Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober 2023 zugenommen hat, einschließlich mehrerer gewalttätiger Angriffe auf palästinensische Amerikaner.

Am 14. Oktober 2023 wurde der sechs Jahre alte Palästinenser Wadea al-Fayoume in einem Vorort von Chicago getötet, nachdem der Vermieter seiner Familie 26 Mal auf ihn eingestochen hatte.

Bei einem anderen Vorfall soll eine 41-jährige Frau versucht haben, ein dreijähriges palästinensisch-amerikanisches Mädchen in Texas zu ertränken, während drei junge palästinensische Männer verletzt wurden, nachdem sie im November 2023 in der Nähe eines Universitätsgeländes in Vermont angeschossen worden waren.