Erdogan: Die einzige Rettung der EU ist die Türkei

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wies in einer Rede auf den Aufstieg rechtsextremer Kräfte in Europa hin und betonte, dass allein die Türkei und ihre volle EU-Mitgliedschaft, die EU aus der Sackgasse retten könne, in der sie sich befinde – sei es in Bezug auf die Wirtschaft, die Verteidigung, die Politik oder das internationale Ansehen. Ein EU-Beitritt der Türkei wäre ein Segen für das Bündnis.

„Je früher sich die EU diesen Realitäten stellt, desto besser für sie“, so der türkische Staatschef.

Erdogan erklärte, dass sie den Beitrittsprozess auf der Grundlage von gegenseitigem Nutzen und Respekt mit konstruktivem Verständnis vorantreiben wollen.

Stienmeier-Besuch „Bedeutsam“

Erdogan bezeichnete den Besuch des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in der Türkei Anfang des Monats als „bedeutsam“ und sagte, bei dem Treffen seien viele gemeinsame Themen wie der Kampf gegen den Terrorismus, die irreguläre Migration, Visafragen, die Verteidigungsindustrie und die türkische Gemeinschaft in Deutschland im Detail besprochen worden, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Erdogan sagte, die liberale Demokratie, die „verführerischste Ideologie“ des vergangenen Jahrhunderts, befinde sich in einer ernsten Krise, und die Lücke werde von „rechtsextremen Demagogen“ gefüllt, womit er sich auf die jüngsten Wahlerfolge der Rechtsextremen in Europa bezog.

Erdogan beklagte das Erstarken der einwanderungsfeindlichen und islamfeindlichen rechtsextremen Bewegungen in den westlichen Ländern, insbesondere in Europa, und sagte, dass viele der jüngsten Wahlen in diesen Ländern die Richtigkeit seiner Befürchtungen bewiesen hätten.

