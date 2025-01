Teilen

Izmir – Ahmet Ali Çelikten, eine vergessene Persönlichkeit, war der erste schwarze Militärpilot der Weltgeschichte.

Der in der westtürkischen Provinz Izmir geborene und aus Nigeria stammende Pilot wuchs in der osmanischen Gesellschaft auf und hatte wie jeder osmanisch-türkische Bürger die Möglichkeit, 1903 in die osmanischen Seestreitkräfte aufgenommen zu werden.

Er war einer der wenigen schwarzen Piloten im Ersten Weltkrieg, ähnlich wie der Afroamerikaner Eugene Jacques Bullard (der für Frankreich flog), William Robinson Clarke aus Jamaika (der für Großbritannien flog), Pierre Réjon aus Martinique (der für Frankreich flog) und Domenico Mondelli [es] aus Eritrea (der für Italien flog).

Er kämpfte 1911 im italienisch-türkischen Krieg mit seinen südafrikanischen Glaubensbrüdern in Libyen und später im Ersten Weltkrieg als erster schwarzer Militärpilot der Welt gegen die Alliierten. Das Osmanische Reich war das letzte islamische und multikulturelle Imperium der Weltgeschichte. Die Hautfarbe hatte keinen Einfluss auf die soziale Stellung oder die Möglichkeiten des Einzelnen in der osmanischen Gesellschaft.

Çelikten wurde 1883 in Izmir im Osmanischen Reich geboren. Seine Mutter, Zenciye Emine Hanım, war nigerianischer Abstammung, sein Vater, Ali Bey, war ebenfalls Afro-Türke. Die Familie floh von Kairo, Ägypten, nach Kreta, weil Ägypten in den Jahren 1798-1801 von den Franzosen besetzt war, und zog anschließend von Kreta nach İzmir.

Er wollte Seemann werden und trat 1904 in die Technische Marineschule Haddehâne Mektebi (wörtlich: „Schule der blühenden Mühle“) ein. 1908 schloss er diese Schule als Oberleutnant (Mülâzım-ı evvel) ab. Anschließend besuchte er die Flugschule der Marine (Deniz Tayyare Mektebi), die am 25. Juni 1914 in Yeşilköy gegründet wurde. Danach war er Mitglied der osmanischen Luftwaffe.

Während des Ersten Weltkriegs heiratete er Hatice Hanım (1897-1991), eine türkische Kriegsmigrantin aus Preveza.

Zur Schulung nach Berlin

Am 11. November 1916 wurde er zu einem der ersten schwarzen Militärpiloten der Luftfahrtgeschichte. Am 14. Februar 1917 wurde er zum Hauptmann (Yüzbaşı) befördert und am 18. Dezember 1917 nach Berlin geschickt, um dort eine Ausbildung in der Luftfahrt zu absolvieren. Nach Abschluss dieser Ausbildung wurde er der Marinefliegerkompanie in İzmir zugeteilt. Sein Codename war „Çelik Kara Kartal“ – Schwarzer Adler aus Stahl, abgeleitet von seinem Namen.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs engagierte sich Çelikten im türkischen Unabhängigkeitskrieg und unterstützte die türkische Nationalbewegung. Er meldete sich freiwillig als Pilot auf dem Militärflugplatz in Konya, Türkei. Zu dieser Zeit schmiedeten die türkischen Nationalisten einen Plan, um Flugzeuge aus osmanischen Lagerhäusern zu stehlen und sie nach Amasra, einer Hafenstadt am Schwarzen Meer, zu bringen. Ahmed wurde 1922 nach Amasra geschickt, um bei dieser Operation zu helfen. Die Piloten setzten diese Flugzeuge ein, um das Schwarze Meer zu überwachen und ihre Marineoperationen zu schützen.

Nach der Gründung der Türkischen Republik im Jahr 1923 wurde eine Abteilung geschaffen, um die Flugoperationen von Konya nach İzmir zu verlegen. Çelikten wurde dieser Abteilung zugeteilt und setzte seinen Dienst in İzmir fort. Im Jahr 1928 wurde er zum Untersekretariat der Luftwaffe ernannt, einer Abteilung der türkischen Luftwaffe, die dem Ministerium für Nationale Verteidigung unterstand.[9] Er wurde 1924 von Mustafa Cumhuriyeti Istiklal Madalyasi“ (Unabhängigkeitsmedaille) mit der Nr: 480 im Jahr 1924 von Mustafa Kemal Atatürk – und Ismet Inönü für seine Tapferkeit im türkischen Unabhängigkeitskrieg.

