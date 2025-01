Türkischer Schauspieler und Sänger Ferdi Tayfur gestorben

Ferdi Tayfur, einer der großen Namen der türkischen Musikwelt, starb heute im Medical Park Hospital in Antalya, wo er behandelt wurde.

Antalya – Ferdi Tayfur, einer der großen Namen der türkischen Musikwelt, starb heute im Medical Park Hospital in Antalya, in dem er behandelt wurde. Der 79-jährige Künstler hatte seit langem gesundheitliche Probleme aufgrund von Bluthochdruck und Nierenleiden.

Ferdi Tayfur – mit bürgerlichem Namen Turhan Bayburt – wurde 1945 in Adana geboren und hatte im Laufe seiner Karriere viele Hits. Tayfur, der sich mit Werken wie „Huzurum Kalmadı“, „Bana Ellerini Ver“ und „Gecenin Sonuna Yolculuk“ eine große Fangemeinde ersang, galt als einer der wichtigsten Vertreter der arabesken Musik. Darüber hinaus hatte der Künstler eine erfolgreiche Schauspielkarriere, indem er in Kinofilmen mitwirkte.

Die Nachricht vom Tod des Künstlers löste in der ganzen Türkei, insbesondere in der Musikwelt, tiefe Trauer aus. Viele Menschen teilten in den sozialen Medien Gedenkbotschaften über Ferdi Tayfurs Lieder und seinen Beitrag zur Musik. Einzelheiten zu Ferdi Tayfurs Beerdigung und Beisetzung stehen noch nicht fest und werden von seiner Familie noch bekannt gegeben.

Das musikalische Vermächtnis, das Ferdi Tayfur hinterlassen hat, wird uns Anlass sein, uns immer an ihn zu erinnern. Wir wünschen unserem Künstler Gottes Gnade und kondolieren seinen Angehörigen und seiner Familie.