TikTok-Livestream: Koran-Verbrenner Salwan Momika erschossen

Stockholm – Salwan Momika, der 38-jährige irakische Aktivist, der für seine öffentlichen Koranverbrennungen in Schweden im Jahr 2023 bekannt war, wurde Medienberichten zufolge heute in Schweden erschossen.

Der Vorfall hat sowohl die schwedische Gesellschaft als auch die internationale Gemeinschaft erschüttert, da Momika bekannt war und seine Taten zuvor Gegenreaktionen hervorgerufen hatten.

Momika hatte in Schweden mehrere öffentliche Schändungen des Korans inszeniert, darunter Verbrennungen und andere respektlose Handlungen gegenüber dem heiligen Buch des Islam. Diese Veranstaltungen, die unter Polizeischutz stattfanden, wurden von Momika als Ausübung der Meinungsfreiheit gerechtfertigt, mit dem Ziel, den seiner Meinung nach ideologischen Inhalt des Korans zu kritisieren, anstatt Muslime direkt anzugreifen.

Seine Aktionen führten jedoch zu erheblichen internationalen Protesten, insbesondere in Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit, was zu diplomatischen Spannungen, öffentlichen Unruhen und Drohungen gegen Schweden führte.

Die schwedischen Behörden hatten die Taten zwar verurteilt, sie aber im Rahmen des strengen Schutzes der freien Meinungsäußerung in Schweden zugelassen, obwohl sie Momika aufgrund von Äußerungen während dieser Proteste auch wegen Aufstachelung zum Rassenhass angezeigt hatten.

Während eines TikTok-Livestreams erschossen

Jüngsten Berichten zufolge wurde Momika in Stockholm während eines TikTok-Livestreams erschossen, wobei die lokalen Medien davon ausgehen, dass sich der Vorfall in einer nahe gelegenen Stadt ereignet hat. Sein Tod ereignete sich am selben Tag, an dem ein Gerichtsurteil über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe erwartet wurde, das nun vertagt wurde. Das Stockholmer Bezirksgericht bestätigte, dass Momika der Verstorbene in diesem Fall war, was zur Absage des geplanten Prozesses führte.

Die schwedische Polizei hat noch keine detaillierten Informationen über die Schießerei, einschließlich möglicher Motive oder Verdächtiger, veröffentlicht. Der Kontext von Momikas höchst umstrittenen Handlungen und die Drohungen, die er erhalten hatte, machen diesen Vorfall jedoch besonders brisant. Die Sicherheitslage in Schweden ist seit den Koranverbrennungen angespannt, und die Sicherheitsbehörden des Landes weisen auf ein erhöhtes Risiko eines gegen Schweden gerichteten Terrorismus hin.