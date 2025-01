Dubai – Nach einem Vorfall, der eine breite Diskussion über kulturelle Sensibilität ausgelöst hat, hat die Polizei von Dubai Ermittlungen gegen zwei europäische Touristen, offenbar aus Deutschland, eingeleitet, die auf Video aufgenommen wurden, als sie sich mutmaßlich über ein muslimisches Paar lustig machten, während dieses in einem örtlichen Restaurant speiste. Die Touristen, beide Frauen, wurden bis zum Abschluss der Ermittlungen inhaftiert.

Der Vorfall wurde bekannt, nachdem ein 13 Sekunden langes Video in den sozialen Medien kursierte, in dem eine der beiden Frauen ein Paar filmt und respektlose Gesten gegenüber der Frau macht, die eine Burka trägt. Das Video wurde in kürzester Zeit millionenfach aufgerufen, was zu öffentlicher Empörung und Forderungen nach Rechenschaft führte.

Die Polizei von Dubai reagierte rasch auf den Aufschrei und bestätigte, dass die Angelegenheit den zuständigen Behörden für die notwendigen Maßnahmen übergeben wurde. Nach den örtlichen Gesetzen ist das Filmen von Personen ohne deren Zustimmung, insbesondere in einer Weise, die als spöttisch oder beleidigend angesehen werden kann, streng verboten und kann zu erheblichen rechtlichen Konsequenzen führen.

Als Reaktion auf die wachsende Empörung gab die Polizei von Dubai eine Erklärung auf Arabisch heraus:

„Vielen Dank, dass Sie sich an das Dubai Police General Command gewandt haben. Die Angelegenheit wurde an die zuständige Behörde weitergeleitet, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“.

Die VAE, die für ihre strikte Einhaltung kultureller Normen und von Gesetzen zum Schutz der Privatsphäre bekannt sind, dulden keine öffentliche Verspottung oder Respektlosigkeit, insbesondere wenn es sich um religiöse oder kulturelle Praktiken handelt.

Es wird erwartet, dass die festgenommenen Touristen vor Gericht gestellt werden, wobei je nach Ausgang der Ermittlungen Geld- oder Haftstrafen verhängt werden können. Dieser Fall erinnert Besucher daran, dass sie bei Reisen in Länder mit anderen sozialen Normen kulturelle Sensibilitäten beachten müssen.

🇦🇪 Dubai police have launched an investigation into European tourists who mocked and filmed a Muslim couple while they were dining.

The two European tourists involved have been detained. pic.twitter.com/cstL2rjq9y

— BRICS News (@BRICSinfo) January 5, 2025