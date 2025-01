Marokkaner sind patriotischste Menschen der Welt

Teilen

Rabat – Nach Angaben von WIN/Gallup International würden 61 % der Befragten in 64 Ländern für ihr Land kämpfen, während 27 % der Bevölkerung dies nicht tun würden.

Der Patriotismus ist je nach Region unterschiedlich ausgeprägt, wobei die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas (M.E.N.A.) mit 83 % den höchsten Wert aufweisen, während die Länder Westeuropas mit 25 % einen sehr niedrigen Wert erreichen. Es wurde festgestellt, dass Länder, die kurz vor der Umfrage einen Konflikt erlebt hatten, höhere Werte für Patriotismus erzielten als Länder, in denen dies nicht der Fall war.

Höhere Bereitschaft bei jungen Menschen

Ein großer Prozentsatz der Frauen ist bereit, für ihr Land zu kämpfen (52 % der Stichprobe), im Vergleich zu 67 % der Männer. Junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren zeigen mit 66 % eine höhere Bereitschaft zu kämpfen. Vergleicht man die Regionen in Abhängigkeit von der Religionszugehörigkeit, so waren Regionen mit einem höheren muslimischen Bevölkerungsanteil mit 78 % patriotischer.

Marokko auf Platz 1

In der Studie von WIN/Gallup International wurde Marokko als das patriotischste Land der Welt eingestuft. Im Rahmen der Studie wurden Einwohner aus 64 Ländern befragt, ob sie bereit wären, für ihr Land zu kämpfen und möglicherweise zu sterben – eine Frage, die das Engagement für ihr Heimatland auf den Punkt bringt.

Die WIN/Gallup International-Umfrage, die mit einer Stichprobe von 62.398 Teilnehmern durchgeführt wurde, ergab, dass überwältigende 94 % der Marokkaner bereit sind, ihr Land bis zum letzten Opfer zu verteidigen. Mit diesem Ergebnis steht Marokko an der Spitze des weltweiten Patriotismus und zeigt ein tiefes Gefühl der nationalen Loyalität seiner Bürger.

Top 15 der patriotischsten Länder:

Marokko – 94% Fidschi – 94% Pakistan – 89% Vietnam – 89% Bangladesch – 86% Aserbaidschan – 85% Papua Neuguinea – 84% Afghanistan – 76% Georgien – 76% Indien – 75% Finland- 74% Türkei – 73% Philippinen 73% Thailand 72% Armenien 72%

Die Studie deutet darauf hin, dass das Ausmaß des Patriotismus durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden könnte, darunter aktuelle Konflikte, kulturelle Werte und nationale Identität. Vor allem die Länder des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA), darunter Marokko, wiesen höhere Werte auf, was möglicherweise auf die historischen und aktuellen regionalen Spannungen zurückzuführen ist.

Kampfbereitschaft in Industrienationen niedriger

Die meisten Menschen in den Industrieländern sind nicht so bereit, für ihr Land zu kämpfen wie die Menschen in den Entwicklungsländern. Obwohl sie nicht am Ende der Liste stehen, erreichte Amerika 44 %, die Schweiz 39 %, Dänemark 30 % und Großbritannien 27 %. Die am wenigsten patriotischen Länder waren Deutschland, die Niederlande und Japan mit 18 %, 15 % bzw. 11 %.

Die niedrigeren Prozentsätze in einigen westlichen Ländern könnten ein anderes kulturelles Verständnis von Patriotismus widerspiegeln, bei dem die Landesverteidigung möglicherweise nicht so direkt mit persönlichen Opfern gleichgesetzt wird. Es könnte auch auf eine Verschiebung hin zu Globalismus und Friedensbefürwortung in diesen Gesellschaften hinweisen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage haben Diskussionen über das Wesen des Patriotismus, seine Ausprägungen in verschiedenen Kulturen und seinen Zusammenhang mit der nationalen Politik, dem Militärdienst und dem historischen Kontext ausgelöst. Kritiker der Studie argumentieren, dass die Bereitschaft zu kämpfen nicht die einzige Definition von Patriotismus ist, da es zahlreiche Möglichkeiten gibt, die Liebe und Loyalität zu seinem Land auszudrücken, z. B. durch bürgerschaftliches Engagement, gemeinnützige Arbeit oder den Erhalt der Kultur.

Die Daten von WIN/Gallup International bieten jedoch eine faszinierende Momentaufnahme der weltweiten Einstellungen zur Landesverteidigung und zur persönlichen Aufopferung für das eigene Land. Sie unterstreichen die unterschiedlichen Arten, wie Patriotismus auf der ganzen Welt gelebt und verstanden wird, und bieten Einblicke in die kulturelle, politische und soziale Dynamik, die die nationale Identität definiert.

Die Ergebnisse dieser Studie sind zwar nicht der einzige Maßstab für Patriotismus, tragen aber sicherlich zum laufenden Diskurs über Nationalstolz und seine Auswirkungen in einer zunehmend vernetzten globalen Gesellschaft bei. Unabhängig davon, ob man dies als den „ultimativen Test“ für Patriotismus ansieht oder nicht, wirft es unbestreitbar ein Licht darauf, wie sehr sich Menschen auf der ganzen Welt mit ihrer nationalen Identität verbunden fühlen.

Quelle: The Most Patriotic Countries In The World