Griechenland schickt erneut Hilfsgüter nach Gaza

In einer Geste der Solidarität und Unterstützung hat Griechenland sechs Tonnen humanitäre Hilfe in den belagerten Gazastreifen geschickt.

Athen – Die Ankündigung eines geplanten Waffenstillstandes zwischen Israel und der Hamas wird im Heiligen Land mit Hoffnung aufgenommen. Kirchenvertreter und Hilfswerke weisen im gleichen Zug auf die desolate humanitäre Situation im Gaza-Streifen hin und fordern eine rasche und sichere Einfuhr für Hilfslieferungen.

Die Hilfsgüter, zu denen medizinisches und pharmazeutisches Material, Kleidung und Hygieneartikel gehören, wurden mit einem C-130-Flugzeug der griechischen Luftwaffe nach Amman (Jordanien) transportiert, von wo aus sie mit Unterstützung der jordanischen Behörden in den Gazastreifen weitergeleitet werden sollen. Das griechische Verteidigungsministerium und die griechischen Streitkräfte koordinierten diese Aktion.

Die Hilfsgüter wurden an die Jordan Hashemite Charity Organization (JHCO) in Amman übergeben, die sicherstellt, dass die Hilfsgüter die Menschen im Gazastreifen effizient erreichen. Der griechische Botschafter in Jordanien Irene Riga und der Verteidigungsattaché waren bei der Übergabe anwesend und unterstrichen die diplomatische und militärische Zusammenarbeit zwischen Griechenland und Jordanien bei dieser humanitären Aktion.

Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas

Dieser Schritt Griechenlands fällt mit den jüngsten Entwicklungen in der Region zusammen, darunter eine vorläufige Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der Hamas, die am Sonntag in Kraft treten soll.

Das Büro des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu erklärte, dass die Waffenruhe im Falle einer Verabschiedung der Vereinbarung am Sonntag mit der Freilassung der ersten Geiseln beginnen könnte.

Trotz dieser Vereinbarungen bleibt die humanitäre Lage im Gazastreifen kritisch, da der Bedarf an Lebensmitteln, medizinischer Versorgung und grundlegenden Hygieneartikeln nach wie vor hoch ist.

Die israelische Offensive hat Berichten zufolge über 46.000 Menschen im Gazastreifen getötet, vor allem Frauen und Kinder. Es wird nicht gesagt, wie viele der Toten Kämpfer waren. Israel behauptet, mehr als 17.000 Kämpfer getötet zu haben, ohne dies zu belegen.

Η πρέσβυς, κα Ρήγα, με τον Ακόλουθο Άμυνας, Σμήναρχο (Ι) Λεωνίδα Γάλλο, παρέλαβαν ανθρωπιστική βοήθεια της @hellenicaid για τη Γάζα, την οποία μετέφεραν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την παρέδωσαν στην @_jhco παρουσία του Ταξιάρχου Nader Hammad. pic.twitter.com/fJEtNpZjSx — GreeceinJordan 🇬🇷 🇯🇴 (@GreeceinJordan) January 17, 2025

