Hafenarbeiter in Griechenland haben die Verschiffung eines für Israel bestimmten, mit Munition gefüllten Containers blockiert

Teilen

Athen – Mitglieder einer griechischen Hafenarbeitergewerkschaft haben aus Protest gegen den Gaza-Krieg das Verladen eines für Israel bestimmten Containers mit Munition blockiert.

Der Container, der am Donnerstag im griechischen Hafen von Piräus eintraf, enthielt 21 Tonnen Munition. Die Ladung wurde per Lkw aus Nordmazedonien gebracht und sollte auf ein Schiff unter der Flagge der Marshall-Inseln verladen werden, das nach Israel fährt, berichten internationale Medien.

Vor dem Vorfall hatte die Hafenarbeitergewerkschaft die Beschäftigten zu Protesten und zur Blockierung der Verschiffung von Waffen und Munition aufgerufen, die im Gaza-Krieg eingesetzt werden sollen.

„Es ist an der Zeit, laut zu rufen, dass wir nicht zulassen werden, dass der Hafen von Piräus zum Sprungbrett für einen Krieg wird“, hieß es in der auf Facebook veröffentlichten Erklärung. „Wir kämpfen für den Frieden … Nein zu Griechenlands Beteiligung am Krieg!“

Bilder, die später auf derselben Facebook-Seite hochgeladen wurden, zeigten Menschen, die Fackeln trugen und Parolen auf einen Lastwagen sprühten, die lauteten: „Mörder, raus aus dem Hafen“.