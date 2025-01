Erdogan bekundet sein Beileid für Oberrabbiner Haleva

Teilen

Ankara – Die jüdische Gemeinde in der Türkei trauert um Isak Haleva, den Oberrabbiner des Landes, der im Alter von 84 Jahren verstorben ist.

Haleva, der seit 2002 als geistliches Oberhaupt fungierte, war eine Schlüsselfigur bei der Verknüpfung des traditionellen sephardischen Judentums mit der modernen türkischen Gesellschaft in einer Zeit, die von bedeutenden politischen und sozialen Veränderungen geprägt war.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sprach persönlich sein Beileid aus und wandte sich an die Ko-Vorsitzenden der Türkisch-Jüdischen Gemeinde, Erol Kohen und İshak İbrahimzadeh, um sein Mitgefühl auszudrücken. Diese Geste symbolisiert den Respekt und die Anerkennung der Rolle von Haleva bei der Förderung des interreligiösen Dialogs und der Einheit der Gemeinschaft . Türkische Medien hoben die Bedeutung von Halevas Beitrag für die jüdische Gemeinschaft und die türkische Gesellschaft insgesamt hervor.

Haleva wurde 1940 in Istanbul geboren und studierte an der Jeschiwa Porat Yosef in Jerusalem, bevor er in sein Heimatland zurückkehrte. Seine Führungsrolle war von einem Engagement für Frieden und Einheit geprägt. Er führte die Gemeinde durch schwierige Zeiten, darunter 2003 die Bombenanschläge von Al-Qaida auf zwei Synagogen in Istanbul, bei denen er selbst unter den Verletzten war.

Halevas Vermächtnis reicht über die Türkei hinaus und hat die sephardisch-jüdische Diaspora in Amerika und Israel beeinflusst. Er war bekannt dafür, dass er sechs Sprachen beherrschte, darunter das seltene sephardische Ladino, und seine Lehren und seine Arbeit im Bildungswesen haben die jüdische Kultur und die interreligiösen Beziehungen unauslöschlich geprägt.

Die Gemeinde wird nun einen neuen Oberrabbiner wählen, wobei Halevas Sohn, Naftali Haleva, zu den Kandidaten gehört. Dieser Übergang kommt zu einer Zeit, in der die Beziehungen der Türkei zu Israel angespannt sind, insbesondere seit Oktober 2023 und Beginn des Krieges zwischen Israel un der Hamas.

