Trump nominiert US-Türken Mehmet Öz für Gesundheitsbehörde

Washington – Der gewählte US-Präsident Donald Trump hat Mehmet Oz, einen türkischstämmigen Herz-Thorax-Chirurgen und prominenten Fernseharzt, für die Leitung der Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) nominiert, einer großen Bundesbehörde, die für die Gesundheitsversorgung von rund 160 Millionen Amerikanern zuständig ist.

„Amerika steht vor einer Gesundheitskrise, und es gibt vielleicht keinen qualifizierteren und fähigeren Arzt als Dr. Oz, um Amerika wieder gesund zu machen“, sagte Trump in einer Erklärung.

„Er ist ein hervorragender Arzt, Herzchirurg, Erfinder und Weltklasse-Kommunikator, der seit Jahrzehnten an der Spitze der gesunden Lebensweise steht.“

Wer ist Dr. Mehmet Oz?

Oz ist ein Herzchirurg, der früher das kardiovaskuläre Institut des New York Presbyterian Medical Centers leitete. Oz kandidierte 2022 für den US-Senat in Pennsylvania. Er gewann knapp die Vorwahlen der Republikanischen Partei und wurde von Trump unterstützt.

Er wurde an der Harvard University und der University of Pennsylvania School of Medicine ausgebildet und ist laut dem Verzeichnis der Columbia University derzeit emeritierter Professor für Chirurgie.In den USA wurde er in den 2000er Jahren als Gast in der Oprah Winfrey Show“ bekannt.

Im Jahr 2009 startete Oz dann seine Fernsehsendung The Dr. Oz Show“, die er 13 Jahre lang moderierte. Für die Sendung wurde er mit neun Daytime Emmy Awards ausgezeichnet.

Er ist außerdem Autor von acht Bestsellern über alles Mögliche, von Diäten bis zum Kinderkriegen. Oz hat als Kind türkischer Einwanderer die doppelte Staatsbürgerschaft der USA und der Türkei.

