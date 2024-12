Sieben Tipps zum ergattern günstiger Flüge

Teilen

Der nächste Sommer rückt immer stärker in den Fokus. Viele Gäste aus Deutschland planen bereits ihren Urlaub für 2025 oder haben schon gebucht.

Dabei zeichnet sich ein überdurchschnittlich starker Trend zum Frühbuchen ab. „Interessanterweise haben sich noch nie so viele Urlauber ihre Wunschreise für den nächsten Sommer bereits unmittelbar nach der Rückkehr gesichert – das Stichwort ist ‚Relax, Return und Rebook’“, so Benjamin Jacobi, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung, bei der Vorstellung des Sommerprogramms 2025 in Berlin.

Hier haben wir 7 Tipps zum ergattern günstiger Tickets

1. Buchen Sie am Dienstag und Mittwoch

Dienstag und Mittwoch sind die besten Tage, um Flugtickets zu kaufen. Die meisten Fluggesellschaften richten ihre Buchungssysteme in der Regel am Dienstag um 19.00 Uhr ein. Denn die Fluggesellschaften wissen, dass die meisten Fluggäste nur an Wochentagen Zeit haben, Tickets zu buchen. Statistiken zufolge ist es erwiesen, dass die meisten von uns nur freitags, samstags oder sonntags nach Ticketpreisen suchen.

2. Früh buchen, aber nicht zu früh

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Sie Ihre Tickets mindestens 21 Tage vor dem Reisedatum buchen sollten. Die meisten Fluggesellschaften haben ihre Systeme so eingerichtet, dass möglichst viele Tickets verkauft werden können.

Daher gibt es im System eine bestimmte Quote für sehr günstige Tickets. Beispielsweise ist im System festgelegt, dass für Flüge von Kuala Lumpur nach London nur die ersten 20 Passagiere den niedrigsten Preis erhalten.

Die nächsten 200 Passagiere erhalten einen mittleren Preis, und der Rest darf teurer sein. Kurz gesagt, das System der Fluggesellschaft wird die Ticketpreise auf der Grundlage der gewünschten Marge für Flüge von Kuala Lumpur nach London festlegen.

3. Geeignete Flugtage

Versuchen Sie, Tickets für einen Flug am Dienstag oder Mittwoch zu buchen. Die meisten Fluggesellschaften legen diese beiden Tage in ihren Buchungssystemen als „weniger ausgelastete Tage“ fest. Auch die Flughäfen sind an diesen beiden Tagen in der Regel weniger ausgelastet als an Freitagen und Sonntagen, an denen die Buchungssysteme und Flughäfen sehr stark frequentiert sind.

4. Suchen Sie nach dem „Best Deal“ für internationale Flüge

Die meisten Fluggesellschaften bieten den „Best Deal“ für internationale Flüge etwa 11 bis 12 Wochen im Voraus an. Überprüfen Sie also regelmäßig die Ticketpreise in diesem Zeitraum.

5. Entscheiden Sie sich für die Landung auf kleineren Flughäfen

Sie können diese Technik ausprobieren, indem Sie auf einem Flughafen landen, der nicht der „Hauptflughafen“ für dieses Ziel ist. Wenn Sie z. B. nach London fliegen möchten, entscheiden sich viele dafür, in Heathrow zu landen. Beim nächsten Mal landen Sie nicht in Heathrow, sondern auf einem „kleineren“ Flughafen in der Nähe von Heathrow, z. B. dem Flughafen in Manchester. Von Manchester aus können Sie dann einen Zug nach London nehmen. Versuchen Sie diese Methode. Es sollte billiger sein!

6. Cookies“ löschen

Viele Menschen wissen das nicht. Löschen Sie die Cookies auf Ihrem Laptop, Smartphone und PC, wenn Sie die Website der Fluggesellschaft 30 Tage zuvor besucht haben.

Denn durch diese Cookies geht das Buchungssystem der Fluggesellschaft davon aus, dass Sie deren Website wiederholt besucht haben. Daher setzt das Buchungssystem denselben Preis fest, auch wenn Sie die Website mehrfach besucht haben.

Manchmal kann sich der Preis sogar erhöhen! Machen Sie es sich also zur Gewohnheit, die Cookies in Ihrem Internetbrowser zu löschen. Wenn Sie nicht wissen, wie man sie löscht, fragen Sie Mr. Google!

7. Preise vergleichen

Seien Sie nicht zu faul zu googeln und vergleichen Sie die Ticketpreise, die Sie auf anderen Websites suchen. Konzentrieren Sie sich nicht nur auf eine Website. Sie werden überrascht sein, denn manchmal finden Sie bei derselben Fluggesellschaft günstigere Ticketpreise.