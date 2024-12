Ägäis: Das griechische Samos – Insel der Sanftmut

Ein Gastbeitrag von Michael Thomas

Heute ist es schon wieder passiert. Es geschieht dauernd hier auf Samos, so oft, dass man nur die wenigsten dieser Gelegenheiten mitbekommt.

Ich stehe in vierter oder fünfter Position in einer Warteschlange. Vor mir, direkt an der Tür, ein älterer Mann, der sich der sich umwendet und die junge Mutter mit dem Kinderwagen registriert, die sich soeben hinter mich gestellt hatte. Er winkt sie nach vorn, öffnet ihr die Tür und hilft ihr, den Kinderwagen hineinzubugsieren. Das ist hier so üblich.

Über die Wirkung des Weggehens: Warum so freundlich?

Mir selbst, dem erkennbar älteren Graukopf, wird häufig die Tür geöffnet, ein Sitzplatz angeboten und Vortritt gelassen. Gerade junge Leute springen häufig bei, um irgendeine Hilfestellung zu leisten, was immer es auch sei.

Ich habe soetwas durchaus bereits kennengelernt; auf vielen Reisen nach Ägypten und Tunesien bin ich häufig weit jenseits normaler Touistenzentren in solche Gemeinschaften und Gesellschaften eingetaucht. Aber darauf war ich nicht vorbereitet, als wir nach Samos gingen.

Es fällt mir leicht, mich in dieses Lebensgefühl zu integrieren und selbstverständlich meinem Umfeld zurückzugeben, was es mir gibt. Vielen fällt es nicht so leicht, sich auf einen Schwatz einzulassen, obwohl man bloß Mal eben ein paar Eier kaufen wollte.