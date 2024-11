Wikipedia nimmt Gaza offiziell in die Völkermord-Liste auf

Teilen

San Francisco – Wikipedia hat den Begriff „Gaza-Völkermord“ offiziell in die „Liste der Völkermorde“ aufgenommen. Damit hat sich die Art und Weise, wie Israels Aggression gegen die belagerte Enklave in der weltweit größten Online-Enzyklopädie dokumentiert wird, grundlegend geändert.

„Dieser Artikel befasst sich mit dem Vorwurf des Völkermords an Israel im Gazastreifen während des Krieges zwischen Israel und Hamas. Für frühere Vorwürfe siehe Vorwurf des palästinensischen Völkermords„, so der Einleitungstext.

Die Ergänzung, die aufgrund der umgekehrten chronologischen Reihenfolge der Liste nun als erster Eintrag erscheint, erfolgte nach monatelangen Diskussionen unter den Redakteuren der Plattform, berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz.

Auf der Seite „Völkermord im Gazastreifen“ heißt es: „Experten, Regierungen, Organisationen der Vereinten Nationen und Nichtregierungsorganisationen haben Israel beschuldigt, während der Invasion und Bombardierung des Gazastreifens im laufenden Krieg zwischen Israel und der Hamas einen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung begangen zu haben.

Die Diskussion darüber, ob der „Völkermord im Gazastreifen“ in die Liste aufgenommen werden sollte, begann im Juli. Die Befürworter argumentierten, dass es nur natürlich sei, ihn aufzunehmen, nachdem der Titel eines Artikels Anfang des Monats von „Vorwürfe des Völkermords beim israelischen Angriff auf den Gazastreifen 2023“ in „Völkermord im Gazastreifen“ geändert worden war.

Sie argumentierten auch, dass er den Aufnahmekriterien der Liste für „Handlungen, die in der Wissenschaft als Völkermord anerkannt sind“ entspricht und dass andere Völkermorde auf der Liste als umstritten gelten, wie der Völkermord an den Rohingya und der Völkermord in Darfur.