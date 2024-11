Tote nach israelischen Angriffen in Damaskus

Damaskus – Israel hat erneut Ziele in der syrischen Hauptstadt Damaskus bombardiert und nach syrischen Angaben mindestens 15 Menschen getötet.

„Der israelische Feind hat einen Luftangriff aus Richtung der besetzten syrischen Golanhöhen gestartet und dabei Wohnhäuser im Damaszener Stadtteil Mazzeh und in der Gegend von Qudssaya im Umland von Damaskus angegriffen, wobei 15 Menschen getötet und 16 weitere verletzt wurden“, berichteten die staatlichen syrischen Medien am Donnerstag und fügten hinzu, dass die Zahl der Todesopfer steigen könnte.

Unter den Opfern des Anschlags waren auch Frauen und Kinder, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur SANA.

Die Nachrichtenagentur meldete, die syrische Luftabwehr habe auch ein „feindliches Geschoss“ in Homs in Zentralsyrien abgefangen.

Das israelische Militär teilte mit, es habe Infrastrukturanlagen und Kommandozentralen der militanten Gruppe Islamischer Dschihad in Syrien getroffen und „der Kommandozentrale der Terrororganisation und ihren Aktivisten erheblichen Schaden zugefügt“.

Israel, das sich nur selten zu Militäroperationen äußert, führt seit 2011 Luftangriffe in Syrien durch, die sich auf iranische und syrische Streitkräfte sowie Ziele der Hisbollah konzentrieren.

Am 5. November erklärte die israelische Armee, ihre Kampfjets hätten Waffenlager der Hisbollah in der Stadt Al-Qusayr im Westen Syriens angegriffen.

Libanon

Nach Angaben der staatlichen libanesischen Medien hat ein israelischer Luftangriff am Donnerstag ein Gebäude in der ostlibanesischen Stadt Baalbek getroffen, wobei mindestens neun Menschen getötet und fünf weitere verletzt wurden.

Der Angriff auf Baalbek erfolgte ohne Vorwarnung. Das israelische Militär gab nicht sofort einen Kommentar ab, und das Ziel war nicht klar.

Israelische Kampfflugzeuge verstärkten am Donnerstag ihre Luftangriffe auf verschiedene Gebiete im Süd- und Ostlibanon, darunter die Außenbezirke der südlichen Hafenstadt Tyrus und der Provinz Nabatieh, wie die Nationale Nachrichtenagentur berichtete.

Im Laufe des Tages wurden sporadische Luftangriffe auf die südlichen Vororte von Beirut geflogen, womit die Angriffe auf dieses Gebiet in den letzten zwei Tagen deutlich zugenommen haben. Die israelische Armee gab Evakuierungswarnungen für mehrere Orte und Gebäude in den Vororten heraus.

Das israelische Militär erklärte, es habe Ziele der Hisbollah in der Gegend von Dahiyeh angegriffen, darunter Waffenlager und Kommandozentralen.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn des Krieges am 8. Oktober 2023 im Libanon 3.365 Menschen getötet und 14.344 verwundet. Fast 1,2 Millionen Menschen sind vertrieben worden.

Before the eyes of the world:

Israel is dropping bombs near Beirut’s International Airport as planes full of civilians prepare to take off.

Imagine the global uproar if such a scene took place in Ukraine. But since it’s happening in Lebanon, no one even bats an eyelash. pic.twitter.com/VTJGsXkHn4

— sarah (@sahouraxo) November 14, 2024