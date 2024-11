Salvador – Ein Tourist aus Israel wurde in Brasilien verhaftet, nachdem er zwei schwarze Arbeiter als „Affen“ bezeichnet hatte. Als er von ebenfalls schwarzen Polizeibeamten verhaftet wurde, versuchte der Israeli, die Beamten zu bestechen, berichtet die brasilianische Tageszeitung Pragmatismo Politico. Bei seiner Abführung durch die Polizei jubelten die Umstehenden.

Das Vergehen wurde auf Video aufgezeichnet und löste bei Zeugen und im Internet Empörung aus: „Er sollte so behandelt werden, wie sie die Palästinenser behandeln. Freiheitsentzug ohne Essen und Wasser“, so ein Kommentar.

Die Beteiligten wurden auf dem Polizeirevier vernommen, und es wurde ein Haftbefehl wegen rassistischer Beleidigung und aktiver Bestechung ausgestellt, wobei keine Kaution gestellt wurde. Der Israeli wurde von den Behörden nicht namentlich genannt. Er wurde einer gerichtsmedizinischen Untersuchung unterzogen und steht dem Gericht weiterhin zur Verfügung.

„Dieser Mann sollte so behandelt werden, wie sie die Palästinenser behandeln. Gefangenschaft ohne Essen und Wasser“, schrieb ein Nutzer. „Ein Bürger der israelischen Diktatur ist es gewohnt, zu morden, zu töten und Verbrechen zu begehen! Glückwunsch an die brasilianischen Behörden“, kommentierte ein anderer.

Ein weiterer schrieb: „Israelische Touristen sind die nervigsten Drecksäcke der Welt. Vor ein paar Jahren wäre ich auf den Andamanen fast in eine Schlägerei mit ihnen geraten. Ihr Gefühl von Anspruch und Überlegenheit ist schockierend, wenn man sie persönlich erlebt.“

🇮🇱🇧🇷 Israeli tourist arrested in the act on Boipeba Island in Brazil for racist insults and hate crime after attacking and calling a black baggage handler a „monkey“. pic.twitter.com/0mohmGIJ19

— Megatron (@Megatron_ron) November 9, 2024