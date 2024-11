Auch Kroatien bestellt türkische Kampfdrohne Bayraktar TB2

Der erfolgreiche türkische Drohnenhersteller Baykar hat am Donnerstag einen Exportvertrag mit Kroatien unterzeichnet.

Zagreb – Nachdem sich die Kampfdrohen der Türkei bei Einsätzen in Konflikten in Syrien, Libyen und Berg-Karabach als wirksam erwiesen haben, zeigen immer mehr Staaten Interesse an den unbemannten Luftfahrzeugen (unmanned aerial vehicle, UAV) aus türkischer Rüstungsschmiede.

Der Vertrag umfasst die Kampfdrohne Bayraktar TB2 von Baykar.

„Die Bayraktar TB2, die führende Verteidigungsplattform der Türkei, wird in das Inventar der kroatischen Sicherheitskräfte aufgenommen und im kroatischen Luftraum eingesetzt“, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Erklärung mit.

Der Vertrag wurde vom kroatischen Verteidigungsminister Ivan Anusic und dem CEO von Baykar, Haluk Bayraktar, unterzeichnet, berichtet die Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Auslieferung ist für 2026 geplant und umfasst ein Kommando- und Kontrollzentrum, eine Erstausstattung mit Ersatzteilen für 4.000 Flugstunden sowie Schulungen.

„Die Streitkräfte der Republik Kroatien haben den Bedarf an einer vorrangigen und dringenden Beschaffung des bewaffneten Systems Bayraktar TB2 geäußert, und das Unternehmen hat ein informatives Angebot und einen Vorschlag für die Konfiguration Bayraktar TB2 auf der Grundlage des Modells ‚Gesamtpaket‘ vorgelegt“, zitiert Anadolu den kroatischen Verteidigungsminister Ivan Anusic.

„Die Konfiguration basiert auf sechs Flugzeugen, die mit elektro-optischen Kameras für die Aufklärung ausgestattet sind, einschließlich der anfänglichen Bewaffnung, und gewährleistet eine doppelte Funkabdeckung des gesamten kroatischen Territoriums in stationärer und mobiler Version.“