Wahlen in Nordirak

Wahlen in Nordirak Kurden-Präsident Barzani: „Sehr gute Beziehungen zur Türkei“

Erbil – Der Präsident der irakisch-kurdischen Regionalregierung (KRG) erklärte am Sonntag, man habe „sehr gute“ Beziehungen zur Türkei.

Nach seiner Stimmabgabe bei den sechsten Parlamentswahlen in Erbil sprach Nechirvan Barzani verschiedene aktuelle Themen an.

Zu seinem Besuch in Ankara am 16. Oktober sagte Barzani, dass sich seine Treffen auf die Verbesserung der Beziehungen konzentrierten und wirtschaftliche, sicherheitspolitische und regionale Entwicklungen ansprachen, berichtet Anadolu. Er habe ein gutes Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geführt, fügte Barzani hinzu. Barzani äußerte auch die Hoffnung, dass die Wahlen in Frieden und Sicherheit stattfinden und die Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen werden.

Unter Hinweis auf die Eskalation der israelischen Aggression und die damit verbundene potenzielle Gefahr der Entstehung eines totalen Kriegsgebiets in der Region erklärte Erdogan nach dem Treffen am Mittwoch, dass die Türkei der Stabilität und Sicherheit der gesamten Region große Bedeutung beimisst. Der türksiche Staatschef drückte auch seine Anerkennung für die Bemühungen der irakischen Behörden aus, das Land aus dem Konflikt herauszuhalten.

Wahlen in der kurdischen Autonomieregion

Am heutigen Sonntag finden in der autonomen kurdischen Region im Irak Parlamentswahlen statt. Mehr als 1.000 Kandidaten, darunter 368 Frauen, bewerben sich um einen Sitz im 100-köpfigen Regionalparlament.

Von den 6 Millionen Einwohnern der Region sind 2,9 Millionen berechtigt, die Abgeordneten zu wählen, darunter 30 Frauen, die durch eine Quote bestimmt werden.

Das Land präsentiert sich als eine relative Oase der Stabilität in der turbulenten Region und zieht aufgrund seiner engen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und Europa ausländische Investoren an.