Anschlag in Tel Aviv: Mindestens acht Tote

Tel Aviv – Bei einem Anschlag am Dienstagabend in Tel Aviv, Israel, wurden mindestens acht Menschen getötet und 10 weitere verletzt, wie Medien unter Berufung auf eine Mitteilung der israelischen Polizei berichten. In einigen Berichten ist von zehn Opfern die Rede. Videos vom Tatort zeigen mehrere am Boden liegende Leichen.

Die Behörde vermutet Terror als Motiv für den Vorfall. Die beiden mutmaßlichen Schützen seien getötet worden.

Der Angriff fand kurz vor einem großen Raketenabschuss aus dem Iran auf Israel statt. Nach Angaben eines hochrangigen Beamten der US-Regierung sollten etwa 250 Raketen auf vier Ziele in Israel abgefeuert werden, darunter auch das Zentrum Israels.

Augenzeugen beschrieben den Terror und das Chaos. „Wir waren in der Stadtbahn, als wir plötzlich Schüsse von draußen hörten“, zitiert die Jerusalem Post einen Zeugen.

„Zuerst dachten wir, es sei ein Feuerwerk, aber dann wurde uns klar, dass es etwas viel Schlimmeres war. Es waren viele Schüsse zu hören. Wir fielen auf den Boden, und die Leute weinten. Ich sah jemanden blutend am Boden liegen.“

Ein Ladenbesitzer in der Nähe fügte hinzu: „Ich sah Menschenmassen rennen und ‚Terroranschlag‘ schreien. Ich verschloss daraufhin schnell meine Türen“

Just before Iranian missile attack on Israel, there was a shooting attack in Tel Aviv.

This is how it started. pic.twitter.com/z6eKeJOUlm

